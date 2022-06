GRONINGEN/KRALENDIJK- In de stad Groningen is op donderdag de tentoonstelling ‘Slavernij. En de Groningers?’ geopend in het Museum aan de A, eerder bekend onder de naam Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Bijzonder aan de opening was de prominente aanwezigheid van een Bonairiaanse delegatie. Eén van de Keynote speakers was Delno Tromp, die een korte synopsis gaf van het gezamenlijke verleden van de slavenhandelaren en de tot slaaf gemaakten.

Tromp sprak over het feit dat de geschiedenis van Bonaire en andere eilanden, bovenal een geschiedenis was van ‘emancipatie’, van bevrijding, van een rauw traject om volwaardig mens te worden. “Emancipatie is work-in-progress. Hiertoe dient de tentoonstelling bovenal, voor scholieren tot senioren: laat het tastbaar maken wat we beetje bij beetje van ons hebben afgeworpen – dat is al heel veel, laat het gezegd zijn! – en wat we nog proberen af te werpen aan ballast uit het verleden”.

Tromp gaf ook aan dat eilanden altijd nog heel veel elementen van het verleden met zich meetorsen. “De vernederingen die met slavernij meekomen en de bijkomende angst voor nieuwe vernederingen, blijken ook van generatie op generatie te worden overgedragen en evenzo moeizaam te slijten. We hebben er één woord voor: schaamte. Het werd zelfs veelvuldig op onze Afro-Antilliaanse samenlevingen geplakt: schaamteculturen (alsof elders, in Nederland bijvoorbeeld, geen ‘schaamte’ zou bestaan). Kortom, we zijn ook het nodige aan lasten met ons blijven meedragen.

Papiamentu

Tromp legde in zijn speech ook een verband met het Papiamentu, als het gaat om de schaamte cultuur.

“Zo mag niemand er meer aan twijfelen dat het Papiaments een volwaardige taal is, en niet een achterlijk dialect of iets van dien aard. Toch is het nog niet mogelijk om probleemloos beroepsopleidingen in onze moedertaal voort te zetten. Het Nederlands wil wel eens een hoge barrière vormen”.