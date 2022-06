Nederlandse media slaan alarm over een natuurramp die zich op dit moment voltrekt op het eiland Bonaire. Nooit eerder zou er zoveel Sargassum-zeewier op de stranden en de binnenwateren liggen als nu. Toeristen zouden kunnen fluiten naar hagelwitte stranden en azuurblauw water.

Prominent in de artikelen in het Algemeen Dagblad, maar ook in bijvoorbeeld het Parool is Jan van er Ploeg, van Stinapa. Na bijna vijf maanden zeewier scheppen, zo vervolgt het verhaal, is het voor Jan van der Ploeg duidelijk: de uitdijende bruine algenmat, ook bekend als sargassum, veroorzaakt een regelrechte milieuramp op Bonaire. “Het zeewier verstikt het leven in deze gebieden.”

“Door de dikke laag onttrekt het alle zuurstof uit het water,” vervolgt van der Ploeg. “Vissen, zeeschildpadden, kreeften, garnalen, zeekomkommers en zee-egels sterven. En er gaat een groot deel van het zeldzame zeegras dood. Als het sargassum aanspoelt, hebben we drie dagen de tijd om die bruine drek op te ruimen. Anders gaat het rotten en verspreidt het een verschrikkelijke zwavellucht. Die gassen kunnen ook voor mensen gevaarlijk zijn.”

Jans woorden staan in schril contrast tot de werkelijkheid aan de Bonairiaanse kust tot nu toe. Wie een kijkje neemt op de verschillende stranden van het eiland moet met een vergrootglas zoeken naar het verstikkende wier dat het kustleven zou verwoesten.

Op sociale media ontstaat beroering na de publicaties. Toeristen in Nederland die de situatie niet kennen vragen zich af of ze nog wel hun vakantie kunnen vieren op Bonaire. Bonairianen vragen zich af waar dat Sargassum dan wel ligt.

16 juni 2022: bij Foodies en Sorobon is nauwelijks sargassum te vinden

Jan van der Ploeg is de eerste die aan de telefoon toegeeft dat er nu geen sargassum ligt aan de kust van Bonaire. “Dat lag er wel van februari tot mei. Sargassum is seizoensgebonden. Nu kun je het niet zien.”

Volgend jaar februari is het Sargassum weer terug, voorspelt Van der Ploeg. “We hebben te maken met een groot milieuprobleem op Bonaire dat elk jaar erger wordt.”

Aandacht

Stinapa is blij met de aandacht uit Nederland. “Toen er in april en mei een echt probleem was, had niemand interesse. Nu zie je het misschien niet, maar de gevolgen ervan zijn er wel. Bossen sterven af, mangroven hebben ernstig te lijden en onderwater zie je wel wat het zeewier doet.”

Dat Bonaire een probleem heeft en andere eilanden in het Caribisch gebied ook, is duidelijk. De Nederlandse media geven dat ook aan. Maar het relaas is voor de toerist die tussen juni en januari naar Bonaire wil komen verwarrend. Die vraagt zich aan de hand van deze artikelen af of de vakantie moet worden geannuleerd.

Nou dat hoeft dus niet. Tot aan volgend jaar februari zijn de stranden weer even wit en is het zeewater weer even helder en blauw als alle jaren hiervoor.