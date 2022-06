KRALENDIJK – De viering van San Juan en San Pedro vindt plaats respectievelijk op 24 en 29 juni. Op deze dagen ontvangen, volgens de traditie, inwoners met de naam Juan en Pedro, of namen die herleid zijn van deze twee, zoals bijvoorbeeld Juanita, Johana, Wancho, John, Pedro, Peter of Petra, bezoek aan huis. De huiseigenaar treft de nodige voorbereidingen in afwachting van een groep muzikanten die een serenade geeft. Tot op vandaag vindt deze traditie plaats in de buurt van Rincon, Nort Saliña en Nikiboko.

Aankomende zaterdag 25 Juni organiseert Cultuurpark Mangazina di Rei na 2 jaar weer het cultureel evenement “Nos Zjilea”. De jongerengroep “Ayo Mundu” en “Zoya Ku Nos” die het educatieve programma op zaterdag volgt, zal een demonstratie geven samen met hun docenten van deze serenade die plaats vindt gedurende de periode van San Juan en San Pedro, zodat de toeristen en bezoekers kennis kunnen maken en waardering krijgen voor deze unieke traditie.

Één van de docenten is Dhr. Wesley St. Jago, hij zal komen vertellen over de oorsprong van de traditie van San Juan en San Pedro. Gonsalvo Goeloe, een muzikant die dit jaar zijn 40-jarige jubileum viert, zal één van zijn eerste ervaringen met de viering van San Juan en San Pedro met de bezoekers delen. Aan het einde kunnen bezoekers over een fakkel met “levende” vuur springen. (Dus kom niet met een rokje aan anders kan je verbranden:)

De cultuurmarkt zal er opnieuw zijn met lokale verse producten, “strop’i kalbas”, lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen “Made in Rincon”, lokale lekkernijen, lokale kunst en nog veel meer. De keuken gaat open om 10 uur ’s morgens met de mogelijkheid om gedurende de middag verschillende lokale gerechten te proeven. Dit allemaal in een gezellige sfeer met een “live” optreden van de jongeren van Talento Kultural, Leerorkest Bonaire en de lokale band ”Tutti Frutti”.

Beleef ‘Nos Zjilea’, hét cultureel evenement van Bonaire, aankomende zaterdag 25 juni vanaf 10 uur ‘s morgens tot 3 uur ‘s middags bij Cultuurpark Mangazina di Rei.