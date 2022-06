SANTO DOMINGO- De nieuwe luchtvaartmaatschappij Arajet uit de Dominicaanse Republiek heeft op maandag haar vliegvergunning ontvangen van de Dominicaanse Burger Luchtvaart Autoriteit, IDAC).

“We zijn verheugd aan te kondigen dat we veel dichter bij het opstijgen komen. Arajet is nu formeel gecertificeerd door IDAC als luchtvaartmaatschappij in de Dominicaanse Republiek. Deze certificering stelt ons in staat om onze commerciële activiteiten op te starten”, aldus een verklaring van de luchtvaartmaatschappij.

Ambitieus

Arajet heeft grootse plannen en wil zich ontwikkelen tot een belangrijke regionale speler met een belangrijke hub in de Dominicaanse Republiek. De nieuwe luchtvaartmaatschappij heeft verschillende Boeing 737 Max toestellen in bestelling; waarvan er al twee zijn ontvangen.

De maatschappij is ook van plan om vluchten op te starten naar onder meer Curaçao en Aruba. Daarmee wordt het steeds drukker op de route tussen Santo Domingo en Curaçao. De route wordt onder meer al bediend door JetAir Caribbean, Sky Airlines en Air Century.