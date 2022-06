Ben jij die vrolijke en proactieve collega die weet hoe je hulpbehoevende cliënten respectvol kan overtuigen en hen kan begeleiden in zelfredzaamheid? Bij Sentro Akseso Boneiru zoeken wij jou!

Sentro Akseso Boneiru is op zoek naar een Maatschappelijk Werker B (2x) | HBO | Bonaire | AKS2022_06_003 | Fulltime | Sluitingsdatum 27 juni.

De organisatie:

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire nl; Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terecht kunnen voor informatie, advies en hulp op alle leefgebieden.

Het is de organisatie met een centrale laagdrempelige en outreachende voorportaalfunctie in de wijken, kinderopvang en op scholen. Hierbij wordt geïnvesteerd in de zelfregie van cliënten. We zijn dicht bij alle bewoners van het eiland. Er werken momenteel ruim 40 medewerkers bij Akseso en er zullen dit jaar een aanzienlijk aantal nieuwe medewerkers bijkomen zodat wij onze taak in de samenleving zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Het team:

Het team maatschappelijk werk bestaat uit 20 medewerkers. Dit team ondersteunt en begeleidt cliënten uit iedere leeftijdscategorie. Veel werkzaamheden zijn individueel met de cliënt en zijn/haar omgeving waarbij veelal intern en extern wordt samengewerkt. Denk hierbij aan collegiale ondersteuning, intervisie en gemeenschappelijke leer- en implementatieprocessen.

Functieomschrijving:

De focus van het maatschappelijk werk ligt op de kwaliteit van het relatie- en gezinssysteem en de werkrelatie met de cliënt. De werkzaamheden zijn analytisch van aard: het taxeren van het welzijnsgehalte van het cliëntsysteem op de verschillende leefgebieden, het identificeren van mogelijke interventies, het adviseren van cliënten en het bieden van begeleiding.

De Maatschappelijk Werker B behandelt complexe hulpvragen binnen minder (voor-) gestructureerde trajecten op het gebied van hulpverlening, wijkopbouw en kinderopvang. Er is vaak sprake van enkele stakeholders en er wordt vaak gewerkt op verschillende leefgebieden. De werkzaamheden zijn meer improviserend op basis van kennis en ervaring, meestal met een planbare terugvalstrategie. Er wordt geadviseerd op afgebakende beleidsvragen.

Functietaken:

Begeleidt individuen en groepen bij meervoudige problemen (inclusief de nazorg), in samenwerking met andere deskundigen en verwijst zo nodig door naar collega’s of andere deskundige diensten;

Bevordert het maatschappelijk welbevinden van doelgroepen op sociaal-maatschappelijk gebied;

Geeft informatie en advies bij complexe, problemen en klachten binnen minder (voor-) gestructureerde programma’s en trajecten;

Brengt probleemgebieden in kaart en analyseert de hulpvraag;

Stelt complexe individuele of gestructureerde trajectplannen op;

Levert een bijdrage aan casusregie, adequate registratie en dossiervorming;

Neemt deel aan relevante overlegplatformen;

Stemt af met de teamleider over de aanpak en informatiebehoeften.

Functie-eisen:

Als basis heb je minimaal een Hbo-opleiding in Social Work, pedagogiek of aanverwant;

Je denkt en handelt (Multi-) systemisch;

Een pre is training en ervaring in: gezinsscreening, crisisinterventie, Signs of Safety, gezinsbemiddeling en Opvoedingsondersteuning;

Enige ervaring in het opzetten van oplossingsgericht gezins- en relatiekracht in enkelvoudige situaties;

Je bent vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, Je spreekt Papiamentu, Spaans en Nederlands en je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

Wat bieden wij:

Een marktconform salaris in functieschaal 10 van minimaal $3019,- en maximaal $3925,- bruto per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Een eindejaarsuitkering van 8,33% van de bezoldiging;

Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging;

Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk OntwikkelPlan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid;

23 vakantiedagen (o.b.v. 39,5-urige werkweek);

Een tijdelijk contract van 1 jaar met uitzicht op een vast contract o.b.v. BES-wetgeving.

Belangrijke informatie:

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Tara Mauricio, Teamleider Maatschappelijk werk

Telefoon: +599 9 7015263

Email: [email protected]

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar [email protected] onder vermelding van het vacaturenummer AKS2022_06_003 voor de betreffende sluitingsdatum.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.