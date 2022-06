ORANJESTAD- Het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius en het Rijk hebben afgelopen week een nieuwe werkovereenkomst getekend om het tempo van de uitvoering van de ontwikkelingsagenda van het eiland te versnellen.

De overeenkomst, ondertekend op dinsdag 14 juni door regeringscommissaris Alida Francis en staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen, omvat elf korte-termijnprioriteiten over een periode van een jaar van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. Deze prioriteiten maken onderdeel uit van een Meerjaren Uitvoeringsplan 2022-2026 (MUAP) dat tijdens de bemiddeling tussen de Rijkscommissarissen en de Eilandsraad is overeengekomen als basis voor de samenwerking met het Rijk.

Prioriteiten zijn onder meer armoedebestrijding, sociale huisvesting, duurzame landbouw en strategisch plan voor loslopend vee, uitvoering van het huidige wegenplan, notariële en bancaire dienstverlening, connectiviteit en duurzame luchtverbindingen, onderhoud van huidige havenfaciliteiten, verbetering van de kwaliteit van de zorg en onderzoek naar de haalbaarheid van dialyse en gynaecologie, economische ontwikkeling, versterking van het telecomnetwerk en versterking van bestuurlijke en uitvoerende capaciteit.

Cruciaal

“Het is van cruciaal belang dat we met spoed handelen om het meerjarenplan voor het economisch en sociaal welzijn van de inwoners van Sint-Eustatius uit te voeren en om elke inwoner het vertrouwen te geven dat we ons inzetten voor transparantie en goed bestuur. Met de eilandsraadsverkiezingen die in maart aanstaande zijn, achtten de partijen het nodig om zich in de tussentijd op deze belangrijkste prioriteiten te concentreren, waarbij de lange-termijnprioriteiten met de nieuwe eilandsraad moeten worden overeengekomen”, onthulde mevrouw Francis bij de ondertekening die plaats vond in het Golden Rock Resort net buiten de hoofdstad.

“Ik ben blij dat we vandaag deze overeenkomst hebben kunnen ondertekenen. Het is mooi dat we vooruitgang kunnen boeken die de kwaliteit van leven van de inwoners van Sint-Eustatius zal verbeteren”, aldus Van Huffelen.

De overeenkomst legt de nadruk op samenwerking, niet alleen tussen het openbaar lichaam en Nederland, maar ook tussen de eilandsraad. Het schetst een reeks stappen en voorwaarden voor een positieve en resultaatgerichte aanpak van probleemoplossing, inclusief het gezamenlijk afspreken van oplossingen voor eventuele knelpunten bij de uitvoering van het meerjarenplan.