Kabinet geeft bestuurders Bonaire tik op de vingers

“Het eiland is echt in trek bij nieuwkomers sinds het in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland werd. En het is niet alleen in trek om daar vakantie te gaan vieren, maar ook om daar een huis te hebben”, vertelt politiek verslaggever John Samson. “Je hoort er op straat en feestjes opvallend vaak de kritiek dat het eiland een soort bezit is geworden van de Europeanen. De beschuldigende vinger wijst al snel richting Den Haag.”“Daar is men wel gevoelig voor. Bij zowel het kabinet als bij Kamerleden hoor of merk je dat ze wat terughoudend willen zijn met het opleggen van regels, omdat ze anders vanuit de eilanden de beschuldiging krijgen van ‘koloniaal gedrag’. Een groot probleem is dat veel inwoners zich achtergesteld voelen ten opzichte van gemeenten in Europees-Nederland. Ze zitten niet bepaald te wachten op nog meer regels, wel op meer rechten.”“Het valt daarom op dat minister De Jonge nu tijdens de persconferentie de lokale politiek een flinke tik op de vingers geeft, omdat ze zelf te weinig zouden hebben gedaan op het gebied van wonen. Hij vindt dat het hoog tijd is dat het kabinet nu wel gaat ingrijpen om de gewone Bonairiaan aan een woning te helpen. Alle opties worden nu door de minister op tafel gelegd. Maar je hoort opnieuw die ene kanttekening: het moet wel in samenwerking met de lokale bestuurders.”