KRALENDIJK- Als cadeau voor Vaderdag kunnen vaders op maandag 20 juli gratis lid worden van de bibliotheek.

Met deze actie wil de bibliotheek pappa’s stimuleren om meer te gaan lezen. De collectie van de bibliotheek bevat veel boeken waar vaders zich in kunnen herkennen. Lezen verbreed de kennis en via lezen maakt men ook kennis met nieuwe werelden. De bibliotheek heeft een breed scala aan soorten boeken: informatieboeken, non-fictie en fictie romans.

De bibliotheek heeft ook veel kinderboeken die papa’s kunnen voorlezen aan hun kinderen. Met voorlezen wordt de band met het kind versterkt en kan het ervoor zorgen dat kinderen meer van lezen gaan houden. Papa kan als rolmodel fungeren. (Voor)lezen is fijn en bevordert de taalontwikkeling, perspectief op de wereld, algemene ontwikkeling en veel meer.

Verassing

In het kader van Vaderdag zijn alle vaders van Bonaire tussen 17:00 uur en 18:00 uur welkom in de Openbare Bibliotheek Bonaire. Ze worden in de watten gelegd met een gratis lidmaatschap en een kleine verassing. Om digitaal lezen te stimuleren krijgen deze vaders ook hun inloggegevens voor de Online Bibliotheek.

Lidmaatschap tot en met 18 jaar is gratis. Voor leden ouder dan 18 jaar kost een lidmaatschap $6 per jaar. Op maandag 20 juni 2022 mogen vaders gratis lid worden van de bibliotheek. De bibliotheek is te vinden aan de Kaya Gramel z/n.