PHILIPSBURG – Halverwege de ochtend op maandag 13 juni reageerde de Nature Foundation op Sint-Maarten op meldingen over een brandstoflek in het gebied van Cay Bay.

Na onderzoek werd bevestigd dat de lekkage afkomstig was van brandstofleverancier Sol. Het personeel van de stichting en de bemanning van Sol probeerden de lekkage te beperken met behulp van brandstof absorberende voorraden, maar de omvang van het incident en de moeilijke weersomstandigheden zorgden ervoor dat veel van de vervuiling naar zee werd wegspoelde.

Monitoren

Medewerkers van de Nature Foundation hebben het gebied de hele week in de gaten gehouden, maar konden geen verdere verontreinigende stoffen in het water ontdekken. De Nature Foundation wijst er op dat alle bedrijven die werken met milieugevaarlijke stiffen, dat het belangrijk is om over de nodige apparatuur en protocollen te beschikken om onvermijdelijke problemen zoals olie- of brandstoflekken aan te pakken.

Regelgeving

“Met grote milieu-incidenten met brandstof en olie op verschillende locaties in 2010, 2014, 2018, 2021 en nu 2022 is het duidelijk dat er behoefte is aan een verandering in beleid en regelgeving als het gaat om het omgaan met deze gevaarlijke materialen, ‘, aldus de Natuurstichting.