KRALENDIJK- Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen hebben hun bezoek aan Bonaire op vrijdagavond afgerond met een gezamenlijke persconferentie.

De beide bewindspersonen deden kort verslag van hun bezoek aan het eiland. Van Huffelen sprak daarbij over de ontmoetingen die ze had met burgers op het eiland en de diverse instanties die zij had bezocht.

De Jonge, die voor de eerste keer Bonaire bezocht, sprak vooral over de behoefte aan woningen op het eiland. “De vraag is alleen wie er behoefte heeft aan huizen en waar ze neergezet gaan worden”, aldus de Jonge. De Jonge ging ook kort in op de inmiddels omstreden plannen over Bolivia. “Er lijkt ruimte te bestaan voor huizen in het gebied, maar er moet ook gelet worden op de bescherming van de natuur”.

Bedankje

Gezaghebber Rijna op zijn beurt sprak zijn dank uit aan beide bewindspersonen voor hun bezoek. “Ik wil minister de Jonge en Staatssecretaris van Huffelen bedanken voor hun bezoek. Ik hoop ook dat ze ons regelmatig blijven bezoek om te helpen met de verdere ontwikkeling van het eiland”, aldus Rijna. De eerste burger gaf ook aan dat er inmiddels een aantal concrete overeenkomsten zijn getekend.

De leden van de eilandsraad zullen binnenkort een tegenbezoek brengen aan Den Haag, waar zal worden doorgepraat over diverse onderwerpen die voor Bonaire van belang zijn.