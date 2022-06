Het aantal positieve testuitslagen op de zes Antilliaanse eilanden is vorige maand toegenomen. Dat meldt het RIVM in Nederland. Er werden in mei in totaal bijna 5.000 positieve testuitslagen gemeld, 1.000 meer dan in april. De helft van de cases in mei werden geregistreerd in Aruba, 2.610.

De covid-19-gerelateerde ziekenhuisbezetting en sterfte nam op Curaçao, Aruba en Saba enigszins toe. De omikron-L variant veroorzaakte in mei het grootste deel van de infecties op de eilanden. In de loop van de maand werden ook twee andere omikron-varianten gedetecteerd. Het RIVM verwacht dat het aandeel van deze varianten in de loop van komende zomer zal stijgen.

Bonaire

Op Bonaire zette de dalende trend van nieuwe positieve testuitslagen zich door. Er werden in mei 310 positieve testuitslagen, geen covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en één covid-19 gerelateerd overlijden gemeld door het eiland.

In de laatste week van mei kregen 168 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve testuitslag en was de test positiviteit 44 procent.

Curaçao

Curaçao meldde afgelopen maand 1.683 nieuwe positieve testuitslagen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal meldingen in april. Het hoge aantal positieve testuitslagen is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verschillende festiviteiten in de afgelopen periode, zoals Koningsdag en Pasen. Ook werd er tot 1 juni nog grootschalig getest.

In de laatste week van mei kregen 202 mensen per 100.000 inwoners op Curaçao een positieve testuitslag en was de test positiviteit achttien procent. De ziekenhuisbezetting op het eiland is afgelopen maand na enige tijd weer toegenomen: er zijn in mei 17 corona gerelateerde ziekenhuisopnames en drie overlijdens gemeld. Alle overledenen waren 75+ jaar en twee van hen waren opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba stijgen de incidentie en het 7-daags gemiddelde, mede te relateren aan een geïntensiveerde lokale transmissie wegens festiviteiten als Koningsdag en Pasen evenals diagnostiek bij uitgaande reizigers naar de VS.

Ook de ziekenhuisbezetting nam afgelopen maand toe. Er werden in mei 2.610 positieve testuitslagen, 26 covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en drie nieuwe covid-19 gerelateerde sterfgevallen gemeld op het eiland.

In april waren dat nog 874 positieve testuitslagen. In de laatste week van mei kregen 629 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag. Deze incidentie telt zowel toeristen als lokalen. Onder lokalen was de incidentie in week 21 386 mensen per 100.000 inwoners en was de test positiviteit 47 procent.

Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is het aantal positieve testuitslagen stabiel. Door het eiland werden in mei 288 positieve testuitslagen, geen covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en geen nieuwe covid-19 gerelateerde sterfgevallen gemeld.

In de laatste week van mei kregen 119 mensen per 100.000 inwoners op Sint-Maarten een positieve testuitslag en was de test positiviteit vier procent. In een monster uit week 14 is een eerste geval van een andere omikron gedetecteerd op het eiland. Het betrof een ongevaccineerde reiziger uit Zuid-Afrika die later is opgenomen in het ziekenhuis. De subvariant is niet meer gedetecteerd in monsters die sinds week 14 zijn opgestuurd door het eiland.

Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius zijn afgelopen maand tien nieuwe positieve testuitslagen gemeld; allen jonger dan 65 jaar en waarvan acht gevaccineerd met tenminste één prik.

De trend in het aantal positieve testuitslagen bleef ook in mei stabiel laag. De incidentie in de laatste week van mei was 159 mensen per 100.000 inwoners. Het eiland meldde in mei geen nieuwe Covid-19 gerelateerde opnames en sterfgevallen. Sinds 11 mei is het covid-19 gerelateerde inreisbeleid afgeschaft.

Saba

Op Saba zijn afgelopen maand vijftig nieuwe positieve testuitslagen gemeld. De incidentie in de laatste week van mei was 417 mensen per 100.000 inwoners en de test positiviteit bedroeg vijftien procent.

De stijging op Saba in het aantal meldingen is vooral toe te schrijven aan de Carnavalfestiviteiten op buureiland Sint-Maarten en clusters binnen huishoudens en onder kinderen. Het grootste deel van de in mei gemelde infecties betreft personen van 0-17 jaar (34 procent) en 40-69 jarigen (26 procent).

Vijftien procent van de volwassenen met een reeds opgelopen infectie waren gevaccineerd met twee prikken en 76 procent met twee prikken en een booster. Op Saba werden in mei drie personen met onderliggend lijden opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen is komen te overlijden na opname op Sint-Maarten, maar niet ten gevolge van covid-19.