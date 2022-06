De 17-jarige Bonairiaanse Deajean Francees heeft de 8ste plek in de finale gehaald tijdens het NK-junioren in Amsterdam.

Deajean behaalde in zijn eerste wedstrijd de 8ste plek waardoor hij in de halve finale kwam. Daar liep hij enorm snel en behaalde de 6de plaats. Dit bracht hem in de finale waar hij wederom de 8ste plek haalde.

Aanstaande zondag gaat hij opnieuw lopen en gaat dan voor de 200 meter.