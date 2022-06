KRALENDIJK – Onderwaterfotograaf Lorenzo Mittiga heeft met zijn video over de Masbango de eerste prijs gewonnen in de Master of Competition of OGPICOTY 2022.

In de video, die uit spectaculaire onderwaterfoto’s bestaat, vertelt Mittiga het verhaal van de Masbango, een school vissen die elk jaar te zien is in ondiep water in het noorden van Bonaire.

Mittiga wint met de eerste prijs een expeditie naar de Antarctica met een liveaboard.

Bekijk de video hieronder: