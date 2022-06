KRALENDIJK – De uitreiking van het jaarlijkse Ereburgerschap vindt plaats op Bonaire dag. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Het ereburgerschap wordt toegekend als hoogste blijk van waardering, aan personen die zich ten opzichte van het eiland Bonaire op zeer uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige manier verdienstelijk maken of hebben gemaakt.

De persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, hebben een daadwerkelijke invloed op het welzijn, de welvaart of de naamsbekendheid van het eiland Bonaire en strekken zich uit op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, caritatief, economisch of wetenschappelijk vlak.

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan inwoners, gewezen inwoners of niet-inwoners van Bonaire op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen opgenomen in voormelde bepalingen.

SKAL

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Het formulier is op te vragen bij Seferina Saragoza van de afdeling SKAL, per mail aan [email protected] , of via tel. 715-5323. Het ingevulde voorstelformulier moet uiterlijk 01 augustus 2022 bij de afdeling SKAL ingeleverd zijn.