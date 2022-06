KRALENDIJK – De Foundation Save Plantation Bolivia organiseert een presentatie over de bedreiging van de natuur op Plantage Bolivia.

De stichting wil met deze presentatie laten zien waarom het belangrijk is dat de huidige plannen om Bolivia te ontwikkelen tot een woonwijk de natuur in dit gebied onnodig vernietigd. De stichting zegt voldoende data te hebben om aan te kunnen tonen dat de huidige plannen niet kloppen en dat er gemanipuleerd wordt met cijfers.

De stichting nodigt iedereen uit aanstaande vrijdag 17 juni om 16:00 bij Captain Don’s Habitat (Aquarius room) te komen kijken en luisteren naar de presentatie. Er zal ook ruimte zijn voor een discussie en voor het stellen van vragen.

De presentatie zal in het Nederlands en Engels worden gegeven. Ook is er iemand die vertaald naar het Papiaments. Voor informatie over Bolivia kunt u de website bezoeken. De intentieverklaring, het woningonderzoek en het concept bestemmingsplan zijn op de website te lezen.