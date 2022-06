KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat verkeersmetingen uitvoeren, teneinde een verkeersmasterplan te kunnen opstellen.

Dat vertelde de projectgroep Mobiliteit op dinsdagmiddag in een special bijeengeroepen persconferentie.

Doel van het meten is om op objectieve manier vast te stellen hoe zwaar bepaalden wegen worden belast. Op basis van de verzamelde data, kan dan een verantwoord masterplan worden opgesteld.

Uitleg

Projectleider Wegenherstel Josilito Statia gaf uitleg van het proces en ook van de apparaten die zullen worden ingezet. In totaal zullen 23 camera’s worden geïnstalleerd op verschillende wegen om de belasting vast te stellen.

“We weten allemaal dat wegenherstel dringend noodzakelijk is, maar het is ook belangrijk dat we het doen op basis van de juiste aannames”, aldus Statia.

Parkeren

Overigens buigt het OLB zich niet alleen over het herstel van de wegen, maar ook over andere aspecten van de infrastructuur. Met name is er aandacht voor het gebrek aan parkeerplaatsen in de binnenstad.

Momenteel worden diverse mogelijke terreinen onder de loep genomen om vast te stellen of zij kunnen worden ingezet als parkeerterrein. Het gaat onder meer om de open ruimte van de voormalige gevangenis, maar ook de ruimte voor het stadion in de Kaya Betico Croes.