‘Ik wil een stem zijn voor hulpbehoevenden‘

De in Curaçao geboren, maar in Bonaire opgegroeide Sharsy Anthony (27 jaar) studeert Social Work aan de hogeschool Inholland in Den Haag. Haar route naar het hoger onderwijs zag er iets anders uit dan die van de gemiddelde student. Sharsy heeft namelijk eerst de MBO-opleiding ‘Persoonlijk Begeleider’

gedaan op Bonaire.

Haar verhaal laat zien dat verder studeren altijd kan en dat doen wat je leuk vindt het allerbelangrijkste is.

Route naar de Hogeschool

Na de middelbare school in Bonaire begon Sharsy eerst aan een MBO-opleiding administratie. Maar ze kwam er achter dit niet haar hele leven te willen doen. “Ik wilde iets in de zorg gaan doen.” Ze besloot een MBO Persoonlijk Begeleider te gaan studeren op Bonaire. Deze opleiding beviel haar veel beter: “Ik kreeg meer kennis over zorg en welzijn en over de vraag hoe je verschillende doelgroepen kan ondersteunen. Hier ligt mijn passie en hart.” Na het succesvol afmaken van haar studie koos ze ervoor om meteen te gaan werken.

Ik wil meer contact met mensen en wil ze graag kunnen helpen

Verder studeren

Ze werd aangenomen bij de Zorg en Welzijn Groep in Bonaire. Als activiteitenbegeleider en casemanager begeleidde ze slechtziende en slechthorende mensen. Toch wilde ze meer betekenen voor de zorg op Bonaire. “Ik had te weinig expertise en geen geldig diploma om meer te mogen doen. Ik ben leergierig en ik wil meer weten!” Ze besloot een HBO-opleiding te gaan doen in Nederland.

HBO Social Work

Sharsy woont nu al twee en een half jaar in Utrecht en moet voor haar studie met de trein reizen naar Den Haag. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor Social Work aan de hogeschool Inholland.

“Mijn tante is decaan op een school in Houten en heeft laten zien bij welke hogescholen je het beste Social Work kan studeren.”

Het bleek dat Social Work het hoogste stond aangeschreven bij Inholland en de Haagse Hogeschool. Uiteindelijk koos ze voor Inholland, omdat het kleinschaliger was en ze er een persoonlijker gevoel bij had.

Stage Bonaire

Inmiddels zit Sharsy al in haar derde jaar en gaat ze binnenkort 10 maanden stage lopen op Bonaire. Dat doet ze bij Fundashon FORMA, een instituut waar hulpbehoevende volwassenen de gelegenheid krijgen om te studeren om later deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Aansluiting Mbo-niveau 4 en HBO

Sharsy vertelt uit eigen ervaring dat er op het MBO in Bonaire in haar tijd geadviseerd werd om meteen te gaan werken. In Bonaire is er weinig informatie beschikbaar over de studiemogelijkheden na een MBO. “Je wordt dus automatisch gemotiveerd te gaan werken.” Maar een Hbo-opleiding sluit dus prima aan bij een Mbo-niveau 4. Door haar ervaringen op het MBO wist Sharsy al een beetje wat ze kon verwachten over de stof en ook wat het zou betekenen om stage te moeten lopen. Bovendien bracht het jaartje werken op Bonaire de theorie dichter bij de praktijk “De theorie op de hogeschool is dan veel duidelijker omdat je het al hebt meegemaakt op de werkvloer.”

Een Hbo-opleiding geeft je een goede basis voor maatschappelijk werk

Ideale zorginstelling

Sharsy ziet een instelling waar onderwijs en zorg gecombineerd worden als dé manier om een verschil te maken op de Nederlands-Caribische eilanden. Dit concept kwam ze namelijk tegen op een school tijdens een stage in Nederland. “Op deze school waren er allerlei zorgprofessionals aanwezig: zo konden moeilijk lerende leerlingen meteen goed aan de slag.” Sharsy vertelt dat er op de eilanden de neiging bestaat rustig aan te doen als het gaat om speciale hulpverlening.

“Door lang te wachten met het aanbieden van hulpverlening belemmer je iemands ontwikkeling.” Ze ziet de combinatie van onderwijs en zorg als een gat in de markt voor hulpverlening op de eilanden.

Sharsy’s afsluitende tip voor toekomstige Social Work studenten :

Social Work moet je zien als een hobby, je passie!

Dit interview werd eerder door Stichting WeConnect gepubliceerd op UnitedCareCaribbean.com