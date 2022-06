KRALENDIJK – Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC Post) laat in een persbericht weten dat wegens een onvoorziene personeelsonderbezetting er sprake is van gebrek aan capaciteit om in alle wijken tijdig de poststukken te bezorgen.

De wijken Antriol, Kaminda Lac, New Amsterdam, Kaminda Sorobon, Kaya Industria, gedeelte Nikiboko, Rincon, Noord-Salina, Republiek & Rincon moeten rekenen op vertraagde post.

FXDC Post zal alles in het werk stellen om ondanks deze onderbezetting, de continuïteit van postbezorging te blijven garanderen. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met enige vertraging.