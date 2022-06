KRALENDIJK- Op maandagavond zijn door de fractie van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) vragen gesteld over de bouw van een blokkenfabriek in een gebied dat volgens het ruimtelijk ontwikkelingsplan is aangewezen als agrarisch gebied.

Volgens PDB fractieleider Clark Abraham heeft het betrokken bedrijf, de Caribbean Klinkers en Blokkenfabriek BV op haar eigen facebookpagina’s foto’s gepubliceerd van constructiewerkzaamheden, waarbij een complete fabriek wordt opgetuigd.

Het probleem is dat het betrokken bedrijf over geen enkele vergunning beschikt. Daarnaast zou blijken, uit stukken van het Openbaar Lichaam Bonaire, dat er nog niet eens een aanvraag voor een vergunning is ingediend, noch afgezien van het feit dat de constructie van een fabriek ter plekke niet in overstemming is met het bestemmingsplan.

Handhaven

Abraham wilde van gezaghebber Edison Rijna waarom er niet opgetreden wordt tegen de illegale constructie van een bokkenfabriek; nota bene op een terrein dat daarvoor niet bestemd is.

Rijna gaf als antwoord dat er inmiddels een zogenaamde ‘stopbrief’ was uitgegaan, waarbij aan de betreffende onderneming de opdracht was gegeven om de constructiewerkzaamheden stop te zetten. Dat was aanleiding voor Abraham om aan Rijna te vragen of nu aangedrongen zou worden op de sloop van de illegale fabriek in aanbouw.

Hierop antwoordde gezaghebber Rijna dat de betreffende fabriek nu weliswaar nog geen vergunning had, maar dat dat nog niet wilde zeggen dat zij die in de nabije toekomst niet alsnog zou krijgen. “Dan kan iedereen wel illegaal gaan bouwen, als je weet dat er geen sanctie op staat en je in de toekomst alsnog een vergunning kan krijgen, omdat je toch al gebouwd hebt”, aldus Abraham.

Kribbig

Gezaghebber Rijna reageerde na de aanhoudende vragen van Abraham nogal kribbig. “Ik ga niet over vergunning en verzoek ik u om uw vragen te stellen aan de gedeputeerde die over vergunning gaat en niet aan mij”, aldus Rijna, die vond dat de kous daarmee wat hem betreft wel af was. Abraham was het daar duidelijk niet mee eens, maar kon niet verder op het thema ingaan omdat de tijd die hem hiertoe binnen het zogenaamde vragenuurtje was gegund, alweer voorbij was.

Er is de laatste tijd veel kritiek op het gebrek aan handhaving op het eiland, terwijl het er schijn van heeft dat vooral ondernemers gerust hun gang kunnen gaan, omdat zij uiteindelijk toch wel een vergunning krijgen, ook al hebben zij die niet vooraf of niet tijdig aangevraagd. Handhaving is een taak welke direct onder gezaghebber Rijna valt.