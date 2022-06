DEN HAAG – De Nederlandse regering blijft het antwoord vragen van de Tweede Kamer over huizenbouw op de voormalige plantage Bolivia op Bonaire nog even schuldig. Die werden op 19 mei gesteld door de Partij voor de Dieren aan de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en Stikstof.

Minister Hugo de Jonge heeft gezegd de beantwoording te willen samenvoegen met de uitkomst van zijn bezoek aan het eiland. De minister van Volkshuisvesting komt woensdagavond 15 juni aan op Bonaire.

“Op 16 en 17 juni ben op Bonaire, waar ik onder andere een bezoek zal brengen aan de voormalige plantage Bolivia en met verschillende partijen over de voorgenomen ontwikkeling in gesprek ga. Aangezien ik de uitkomsten van dit bezoek graag mee wil nemen in de antwoorden aan uw Kamer, zal ik de vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen beantwoorden.” Aldus de minister in een brief vandaag aan de Tweede Kamer.

De Partij voor de Dieren ziet op de voormalige plantage liever een natuurgebied en bekritiseert de plannen waarmee Bonaire Properties daar bijna 2.000 woningen wil neerzetten met alle infrastructuur die daarvoor nodig is. De Partij wil dat de Nederlandse overheid zo snel mogelijk ingrijpt om de ontwikkeling tegen te houden.

Bonaire Properties zegt in reactie op alle consternatie dat maar tien procent van het gebied gereserveerd wordt voor woningen, landbouw en ecotoerisme. Bovendien gaat het om grond dat kaalgegraasd is door geiten en ezels.

In totaal stelde de Partij voor de Dieren 24 vragen aan de drie ministers. De indieners wilde gezien de urgentie van de bouwplannen deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord hebben, maar dat gaat niet lukken, nu De Jonge de vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn kan beantwoorden