KRALENDIJK- De Partido Demokrátiko Boneiru (PDB) van partijleider Clark Abraham heeft weer een boel vragen afgevuurd op het bestuurscollege.

De partij wil de vragen stellen tijdens het zogenaamde vragenuurtje tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandsraad, die maandagmiddag plaatsvindt. Zo heeft de partij vragen over handhaving als het gaat om korte termijnverhuur in woonwijken, maar ook om handhaving in het geval van zware industriële activiteiten welke worden ondernomen in agrarisch gebied.

Daarnaast wil de PDB graag inzage hebben in de ontwikkelingen als het gaat om het zelfstandig voortbestaan van BONLAB.

Verder heeft de partij geluiden opgevangen over een verstoorde werksfeer bij de Flamingo Luchthaven en wil zij de verantwoordelijke gedeputeerde hierover aan de tand voelen.

Tot slot wil de partij geïnformeerd worden over de regels welke worden gehandhaafd als het gaat om maximale bouwhoogte voor toeristische projecten.