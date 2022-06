KRALENDIJK- De Kustwacht heeft op zondag onderzoek gedaan naar het gedrag van een boot, om onder meer vast te stellen of de boot, die vertrokken was uit Lac Bay, naar Curaçao of de Avis eilanden was gevaren.

De betreffende boot bleek naar Curaçao gevaren en had zich daar wel bij de douane gemeld, maar weer niet bij de immigratiedienst. Hierop vroeg de Kustwacht aan het Rescue & Controlcenter om de boot op te sporen en te monitoren.

Zo werd tegen het middaguur geconstateerd dat de betreffende boot draaide en met hoge snelheid richting Klein Bonaire voer. Op dat moment voer een patrouillevaartuig van de kustwacht uit richting Klein Bonaire. In de tussentijd is de gesignaleerde boot weer met hoge snelheid richting Kralendijk gaan varen.

De boot is vervolgens door de kustwacht gestopt en gecontroleerd. Er is niks bijzonders gevonden, met uitzondering van een opvarende die een kleine hoeveelheid hasj voor eigen gebruik bij zich had. De opvarende is aan de marechaussee overhandigd.

Pakketjes

Door het patrouillevaartuig is vervolgens een onderzoek verricht op Klein Bonaire, waarbij sporen van natte voetstappen en een natte tas zijn aangetroffen. In de tas zijn 3 pakketjes met mogelijk verdovende middelen aangetroffen. De zaak wordt verder onderzocht.