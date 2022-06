KRALENDIJK- Nog voor het eind van de week zal het rapport over de zogenaamde ‘rotonde-gate’ op tafel moete liggen.

Naar het rapport over het mislukte rotonde-project op de Kaya Amsterdam wordt al bijna een jaar reikhalzend uitgekeken. Hoewel niet duidelijk is waarom het zogenaamde administratief onderzoek dat naar het project wordt uitgevoerd, zo lang in beslag moest nemen.

Gedeputeerde James Kroon heeft in een Openbare Vergadering van de Eilandsraad met de hand op het hart beloofd dat het rapport vóór 15 juni zal worden geopenbaard. Dat betekent dat de gedeputeerde nog drie dagen de tijd heeft om zijn belofte waar te maken.

Gezaghebber

Gezaghebber Edison Rijna meent dat hem geen blaam treft over de lange duur van het onderzoek of het gebrek aan resultaten. “Het onderzoek naar het gebeuren met de rotonde wordt door een externe partij uitgevoerd”, zo gaf Rijna eerder aan.