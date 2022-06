KRALENDIJK- Raadslid Esther Bernabela (UPB) lijkt nog steeds niet te snappen dat het aantrekken van grote hotelprojecten uit het oogpunt van werkgelegenheid weinig zinvol is, als er sprake is van een zeer lage werkeloosheid op het eiland.

Gedeputeerde Nina Den Heyer legde tijdens de raadsvergadering van 1 juni jl. uit dat Bonaire maar een werkloosheidspercentage kent van ruim vier procent. “Veel lager dan op andere eilanden of in Nederland of op onze buureilanden het geval is”, legde Den Heyer uit, die ook aangaf dat het aantrekken van heel grote projecten op het eiland het gebrek aan arbeidskrachten op het eiland alleen maar groter zou maken. Den Heyer gaf ook aan dat niet alle bestaande werklozen zo maar plaatsbaar zijn in bestaande vacatures. “Het is veel meer een uitdaging dat werkenden een loon gaan verdienen waarmee ze voldoende verdienen in het werk dat ze hebben”.

Ook uit ervaringen bij het Plenchi di Trabou leren dat er steeds heel weinig werkzoekenden zijn om reeds in bestaande vacatures te worden geplaatst. “Het is niet zinvol om veel arbeidsplaatsen te creëren, waarna wij weer werknemers moeten importeren uit het buitenland”, aldus Den Heyer

Kwartje

Het kwartje leek heel even te vallen bij Bernabela, toen Den Heyer uitlegde waarom zijn -althans vanuit het oogpunt van werkgelegenheid- niet enthousiast was over een groot project als het nieuwe Sunset Beach Resort. “Als ik gedeputeerde Den Heyer zo aanhoor, dan is het aantrekken van grootschalige projecten niet logisch”, aldus Bernabela die daarmee onbedoeld in haar eigen zwaard stapte. “Dat is dan ook precies het punt dat ik hier probeer te maken”, antwoordde Den Heyer op de opmerking het UPB raadslid.

In een interview op Dutch Caribbean TV van 9 juni probeert het raadslid, dat zich samen met gedeputeerde Kroon juist wel hard maakt voor het nieuwe resort, het over een andere boeg te gooien. “Als ik dan iemand zie die op de cruisemarkt dingen staat te verkopen eens in de zoveel dagen. Dan vraag ik me af: is dat wel echt werk? Is deze persoon in werkelijkheid niet werkeloos?”.

Bernabela gaat hierbij voorbij aan het feit dat er, als het gaat om werkeloosheid, wordt gewerkt met cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en gebruik wordt gemaakt van internationale definities van wat onder werkeloosheid moet worden verstaan.

Kwalitatief

Hoewel op Bonaire sprake is van lage werkeloosheid als het gaat om aantallen, is er wel sprake van een zogenaamde kwalitatieve structurele werkloosheid. Hierbij wordt werkeloosheid aangeduid waarbij de werkzoekenden niet de juiste kwalificaties hebben om aan het werk te gaan in bestaande vacatures.