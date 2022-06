SAINT CROIX – Bonaire behield op een winderige zaterdagmiddag in het Bethlehem Soccer Stadium hun positie aan de top van Groep A van League C in de Nations League en versloeg de Amerikaanse Maagdeneilanden met 2-0.

Beide teams hebben een reputatie om vroeg in de wedstrijd toe te slaan, daarom was de start van beide teams rustig aan. Echte kwaliteitskansen waren er in de eerste helft niet.

Even had Bonaire het moeilijk, in de 26e minuut toen een breedtepass in de richting van het het Bonaire-doel zwaaide en keeper Jonas Lafeber de bal losliet. Gelukkig voor hem kwamen de verdedigers hem te hulp en was de dreiging weer voorbij.

De beste kans van de wedstrijd voor de thuisploeg was in de 77e minuut, toen John Engerman de paal raakte, en Ramesses Moore-Mcguiness, in de rebound voor open doel miste.

De 0-0 werd uiteindelijk doorbroken, door wie anders dan Ayrton Cicilia, de beste speler van Bonaire. Cicilia ontving de bal van niet veel meer dan twaalf meter van het doel en schoot in de verre hoek. Bonaire leidde in de 81e minuut met 1-0.

Christopher Isenia verdubbelde vervolgens de voorsprong voor de bezoekers in de 84e minuut: 2-0

Door de overwinning staat Bonaire alleen op de eerste plaats in Groep A met zeven punten. De Amerikaanse Maagdeneilanden blijven voorlopig tweede. Beide teams staan dinsdag weer tegenover elkaar. Omdat Bonaire geen stadium heeft dat geschikt is voor internationale wedstrijden wordt de thuiswedstrijd gespeeld in het SDK-stadion op Curaçao.

Sint Maarten

Sint Maarten speelde gisteren in dezelfde groep en verpletterde thuis de Turks- en Caicoseilanden met 8-2. Het was de eerste overwinning van Sint Maarten na twee gelijke spelen.

Afgelopen maandag was het team op bezoek in Bonaire en speelde 2-2 gelijk. In Sint Maarten bleef het team steken op een 1-1 tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden.