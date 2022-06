PRAKTIJKBEGELEIDER FMA (minimaal 24 tot maximaal 32 uur per week).

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Fundashon Mariadal Academy (FMA) bevordert de scholing en deskundigheid van de zorgmedewerkers. Daarnaast leiden wij de toekomstige zorgprofessionals van Bonaire als verpleegkundigen of verzorgenden op (MBO-V en MBO Verzorgende IG).

Dit ga je doen

Begeleiden van stagiaires (MBO niveau 3 en 4 studenten ) gedurende de stage of beroepspraktijkvorming;

Je plant samen met de afdelingen de stages en coacht en ondersteunt de werkbegeleiders bij het opleiden van de MBO studenten en volgt het leerproces van de studenten;

Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van beroepspraktijkvorming, doet voorstellen voor verbeteringen en bewaakt het leerklimaat;

Je evalueert volcontinu de beroepspraktijkvorming en levert een bijdrage aan (door) ontwikkeling en verbetering hiervan;

Verder neem je deel aan projecten en in- en externe overleggen.

Dit neem je mee

Je hebt ruime kennis van en ervaring met verpleging en verzorging op MBO 4 niveau aangevuld met affiniteit met het onderwijs, de beroepspraktijkvorming en didactiek.

En ook belangrijk

Je bent sterk in communiceren en vaardig in plannen en organiseren;

Je kunt duidelijk zijn maar bent ook sociaal vaardig zodat je goed bent in het stimuleren, motiveren en feedback geven;

Je werkt resultaatgericht maar je bent flexibel en creatief en je kunt goed samenwerken in een klein team;

Je hebt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen;

Je weet belangstelling op te wekken bij studenten tijdens het coachen en begeleiden;

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van rapportages;

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het voeren van coachingsgesprekken.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

Meer informatie

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen wij je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 3 juli 2022 te sturen via:



https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/73/praktijkbegeleider-mbo-fundashon-mariadal-academy

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.