KRALENDIJK- Op donderdagmiddag heeft bij Delfins Beach Resort een presentatie plaatsgevonden over de ontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia door de familie Breemhaar, die zich nu eigenaar mag noemen van het terrein.

De presentatie werd verzorgd door Erik Berkelmans van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling uit Nederland. Aan de hand van projecties op een groot digitaal scherm, gaf Berkelmans uitleg over de opzet van de plannen.

Berkelmans legde veel nadruk op het feit dat er innovatief te werk gegaan zal worden bij de uitvoering van het project. Zo zal zonne-energie een belangrijke plaats innemen op het project, wordt er gewerkt met innovatieve verwerking van grijs water en wordt bij het aanleggen van fundamenten de schade aan de rotsen in het gebied zoveel mogelijk voorkomen.

Kritisch

Toch waren er ook veel kritische vragen, naar aanleiding van de presentatie van Berkelmans. Zo vroegen leden van de pers of er wel rekening was gehouden met de schadelijke effecten van de zoute lucht en ook vragen over waarom de woningbouw nu per se in dit gebied en niet ergens anders plaats zou moeten vinden.

Daarnaast werd gevraagd waarom er niet meer tegenstanders van het project waren uitgenodigd. Berkelmans legde uit dat de bedoeling met name was inzage te geven in de plannen en niet zozeer een discussie van voor- en tegenstanders van het project. “Er wordt ook een heleboel gezegd op het eiland, wat gewoon niet klopt”, aldus Berkelmans. De adviseur was van mening dat er op verschillende manieren rekening wordt gehouden met de unieke natuur in het gebied en dat de ontwikkeling slechts een klein gedeelte betrof.

Tien jaar

Ook legde Berkelmans uit dat het ongeveer tien jaar zal duren voordat het grootste deel van de plannen zullen zijn verwezenlijkt.