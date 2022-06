Ben jij die vrolijke en zorgzame collega die ouders en kinderen op hun gemak kan brengen? Zoek jij hierbij de samenwerking in het team? Bij Sentro Akseso Boneiru zoeken wij jou!

Bonaire | AKS2022_06_02 | Sluitingsdatum 30 juni '22

De organisatie:

Sentro Akseso Boneiru, voorheen ook wel bekend als Sentro Hubentut i Famia is een organisatie waar ouders, jongeren en ouderen terecht kunnen voor advies en hulp. Akseso bestaat uit de afdeling Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolverpleegkundigen), hulpverlening in de wijken (buurtmoeders, buurthuisbeheerders en wijkwerkers), het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de afdeling maatschappelijk werk voor hulpbehoevenden van o tot en met 99 jaar, de afdeling voor verbetering van kinderopvang, preventie binnen maatschappelijke onderwerpen in de breedste zin en dit alles ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering. Er werken in totaal ruim 60 medewerkers bij Akseso.

Akseso is de organisatie waar inwoners van Bonaire, ongeacht leeftijd, terecht kunnen, op een toegankelijke locatie waar ze zich welkom en veilig voelen en dat ze passende professionele ondersteuning ontvangen op alle leefgebieden waar nodig. Hierbij wordt geïnvesteerd in de zelfredzaamheid van klanten, hun netwerk en de wijken. Akseso is een inclusieve organisatie en sluit niemand uit.

Het Team:

Het team Jeugdgezondheidzorg bestaat uit 9 medewerkers, te verstaan uit de Teamleider Jeugdgezondheidzorg, de Arts Maatschappij en gezondheid, een verpleegkundig specialist en 6 verpleegkundigen B. De doelgroep is van 0 tot 21 jaar, zowel op het consultatiebureau als op scholen.

Functieomschrijving:

Als verpleegkundige B kan je ingezet worden op het consultatiebureau als schoolverpleegkundige of als adolescentenzorg verpleegkundige. Na een intensieve periode draag je bij aan het welzijn van kinderen in alle leeftijdscategorieën. Hierbij zijn de werkzaamheden verdeel in 4 onderdelen, verpleegkundig onderzoek en advisering, complexere directe en indirecte verpleegkundige zorg, Beleidsbijdragen gezondheidszorg en Preventie- en voorlichtingsprogramma’s. Alle kaders van deze functie zijn vastgelegd in het functiehandboek. Enkele belangrijke kernfunctietaken zijn hieronder weergegeven.

Functietaken:

Verpleegkundig onderzoek en advisering:

Houdt een verpleegkundig spreekuur om zorgvragen te bespreken en om informatie over de werkwijze en mogelijkheden van de medische zorg te verstrekken;

Wint, door middel van intakegesprekken met patiënten en hun familie, informatie in over hun psychische, fysieke en sociaal-maatschappelijke gesteldheid;

Stelt het onderzoeksplan (incl. sociaal-verpleegkundige anamnese, diagnose, handelingen en doorverwijzingen) op;

Verricht (voorbereidende) onderzoek-handelingen volgens protocol, ondersteunt de arts bij het medisch onderzoek en informeert de arts over bijzonderheden in de gezondheidstoestand;

Houdt spreekuur, verricht huisbezoeken, verricht op aanwijzing van de arts specifiek onderzoek.

Complexere directe en indirecte verpleegkundige zorg:

Vertaalt het trajectplan naar de wijze waarop uitvoering gegeven moet worden aan de verpleegkundige zorg, volgt daarbij de richtlijnen van de verantwoordelijke arts;

Voert verpleegkundige zorgdiagnoses uit zoals een ontwikkelingsonderzoek, stelt noodzakelijke verpleegkundige interventies vast en voert begeleidingsgesprekken met patiënten en hun familie;

Begeleidt doelgroepen met specifieke problemen op scholen en daarbuiten;

Stemt afwijkende bevindingen af met en adviseert hierover aan de verantwoordelijke arts of verpleegkundig specialist, verzorgt de overdracht en bewaakt de continuïteit van de zorgverlening;

Bereidt het artsenspreekuur voor en bespreekt voor en na;

Controleert verpleegkundige materialen en de noodvoorraad geneesmiddelen en houdt deze op peil;

Geeft voorlichting over een verzorgende en hygiënische omgang, medische begeleiding, hulpmiddelen, het bestaan van patiëntenverenigingen/ ouderverenigingen en schakelt indien nodig externe instanties in;

Geeft klinische lessen en verstrekt informatie over ziektebeelden.

Beleidsbijdragen gezondheidszorg

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van methoden en systemen ter bevordering van een gezonde groei en ontwikkeling van de diverse doelgroepen op basis van de verzamelde en geanalyseerde gegevens;

Brengt maatschappelijke en sociale risico’s in kaart die een gezonde groei bij doelgroepen in gevaar brengen;

Levert bijdragen aan het ontwikkelen van beleid inzake de gezondheidstoestand van doelgroepen op Bonaire en stelt voorstellen op ter bestrijding van voornoemde risico’s;

Preventie- en voorlichtingsprogramma’s

Zet doelgroepgerichte preventieprogramma’s op, voert deze uit en draagt zorg voor continuïteit;

Geeft voorlichting over bijvoorbeeld (psycho)hygiëne, veiligheid, infectieziekten, SOA/HIV en seksuele intimidatie;

Geeft gezondheidsinformatie en -voorlichting en bespreekt risicogedrag met (individuele en groepen) patiënten en hun familie;

Plant vaccinatieprogramma’s en voert deze uit.

Functie-eisen:

Als basis heb je minimaal een Hbo-opleiding Verpleegkundige;

Je hebt (enige) ervaring in het begeleiden van de doelgroep 0 tot 16-jarigen;

Je weet makkelijk verbinding te maken met klanten en ketenpartners;

Je bent vaardig in het geven van voorlichting aan en het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, Je spreekt Papiamentu en Nederlands (Spaans en Engels is een pré) en je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

Wat bieden wij:

Een marktconform salaris in functieschaal 9 van minimaal $2637,- en maximaal $3608,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Een eindejaarsuitkering van 8,33% van de bezoldiging;

Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging;

Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk OntwikkelPlan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid;

23 vakantiedagen (o.b.v. 36-urige werkweek);

Een tijdelijk contract van 1 jaar met uitzicht op een vast contract o.b.v. BES-wetgeving;

Belangrijke informatie:

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Carrola Leonora-Vlijtig, Teamleider Jeugdgezondheidszorg. Telefoon: +599 717 7300 e-mail: [email protected].

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar [email protected] onder vermelding van het vacaturenummer AKS2022_06_02 voor de betreffende sluitingsdatum (30 juni).

