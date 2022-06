KRALENDIJK – Selibon NV is door middel van een eiland besluit aangewezen als de inzameldienst van Bonaire. Selibon NV is belast met de inzameling, overslag, transport, bewerking en verwerking van afvalstoffen.

Dit betekent niet dat Selibon NV de enige inzamelaar van afval op het eiland kan zijn. Andere partijen kunnen aangeven dat zij bepaalde soorten afval willen inzamelen. Hiervoor moeten zij een inzamelvergunning aanvragen. De aanvragen voor een inzamelvergunning moeten worden getoetst.

Doelmatigheid

Er is besloten om elke aanvraag voor een inzamelvergunning te toetsen op doelmatigheid. Dat betekent onder andere dat er wordt beoordeeld of de inzameling op een continue wijze plaatsvindt. Ook wordt er beoordeeld of de inzameling effectief en efficiënt plaatsvindt. Daarnaast wordt het aantal inzamelaars afgestemd op het aanbod van de te verwijderen afvalstoffen. Ook wordt beoordeeld of er effectief toezicht mogelijk is op de inzameling en verwerking van afvalstoffen. Als laatste geldt dat een aanvrager een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moet overleggen die niet ouder is dan drie maanden.

Dit geldt voor de inzameling van alle soorten afval, waaronder huishoudelijk afval, grof huisvuil, bedrijfsafval en autowrakken.