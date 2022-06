KRALENDIJK – Met ingang van 10 juni worden de verkoopprijzen voor brandstof opnieuw aangepast. Benzine gaat 4 cent omhoog en diesel gaat 14 cent omlaag. De gasprijzen dalen, 1 dollar 16 voor een grote gasfles en 24 cent voor een kleine gasfles.

In deze prijsaanpassing is de accijnsverlaging van 28 maart toegepast. Tot 1 april bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens het voornoemd tijdelijk besluit bedraagt het nieuwe accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Het Bestuurscollege is sinds de maand maart begonnen met het proces om de benzineprijs op Bonaire maandelijks te actualiseren volgens de maandelijkse aankoopprijzen. De maandelijkse aanpassingen vinden telkens op de tweede vrijdag van de maand plaats.

Brandstof Prijs per 13 mei 2022 Aanpassing Benzine $ 1,49 + $0,04 Diesel $ 1,46 – $0,14 LPG 100 $ 64,61 – $1,16 LPG 20 $ 13,57 – $0,24

De prijsaanpassingen op Bonaire, Aruba en Curaçao zijn in de onderstaande grafieken weergegeven. In de grafieken valt te zien dat de huidige verkoopprijs voor benzine en diesel op Bonaire in de pas loopt met de verkoopprijzen op Curaçao. Maatregelen van overheidswege, waaronder accijnsverlaging, zijn in de verkoopprijzen voor benzine op Bonaire en Curaçao inbegrepen. Zonder de accijnsverlaging zou de benzineprijs hoger zijn.