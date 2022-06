KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire organiseert haar eerste Stakeholdersessie Toeristenbelasting als onderdeel van de communicatiestrategie om stakeholders en partners te informeren over de implementatie en voortgang met betrekking tot de toeristenbelasting. De sessie vindt plaats op 17 juni 2022.

Vanaf 1 juli moeten bezoekers een toeristenbelasting betalen van $ 75 per persoon per bezoek aan Bonaire. Dit is geen nieuwe of aanvullende belasting. Het vervangt wat voorheen op ons eiland bekend stond als ‘roomtax’ en ‘rental car tax’. Vroeger werd het rechtstreeks geïnd via accommodaties en aanbieders. De belasting is van toepassing op alle niet-ingezetenen van 13 jaar en ouder die Bonaire binnenkomen. Niet-ingezetenen van 12 jaar en jonger en inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen die op het eiland aankomen, moeten $ 10 per bezoek betalen. De verplichte belasting wordt digitaal betaald via een online platform of bij aankomst op de luchthaven.

Sinds de aankondiging van de toeristenbelasting die op 1 juli van kracht wordt, heeft TCB samen met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Bonaire International Airport (BIA), Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) en IBIS Management Associates Inc (IBIS) gewerkt aan de ontwikkeling van het online platform voor de toeristenbelasting en aan de routekaart voor de wijze waarop de inning en controle hiervan zal worden uitgevoerd.

De Stakeholdersessie Toeristenbelasting vindt plaats op vrijdag 17 juni 2022 in Courtyard by Marriott Bonaire van 9.30 uur tot 12.00 uur. Stakeholders en partners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze sessie, moeten zich aanmelden via de uitnodiging die op maandag 6 juni 2022 is verzonden, of een e-mail sturen naar: [email protected]. Voor stakeholders en partners die de sessie niet kunnen bijwonen, kan op verzoek een livestream-link van de sessie beschikbaar zijn.

Na de Stakeholdersessie Toeristenbelasting organiseert TCB de komende weken verschillende informatiesessies om een ​​update te geven over de voortgang en implementatie van het nieuwe platform voor de toeristenbelasting. Het nieuwe platform is medio juni 2022 beschikbaar en zal worden gedeeld met alle stakeholders en partners.

Voor vragen en/of inlichtingen over de invoering van de toeristenbelasting, kunt u contact opnemen met [email protected]