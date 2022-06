KRALENDIJK – Radio- en televisiestations op Bonaire doen niet mee aan de Week van de Journalistiek op de BES-eilanden. Dat hebben ze kenbaar gemaakt in een brief aan de organisatoren. Die wordt gehouden van 14 tot 20 juni.

Daaruit valt op te maken dat ze vooral bang zijn dat de Week van de Journalistiek de weg vrijmaakt voor de komst van een publieke omroep op het eiland. Die zou door oneerlijke concurrentie de kaas van het brood eten van de commerciële stations.

Een discussie daarover is zelfs onacceptabel, zeggen de media-eigenaren op het eiland.

Ook de eventuele oprichting van een persagentschap die professionele objectieve nieuwsitems moet brengen, baart radio- en tv-stations zorgen.

Geen sprake

In reactie zegt Renske Pin, media-onderzoekster en een van de uitvoerende organisatoren dat er geen sprake is van een advies om te komen tot een publieke omroep.

“De discussie moet juist ruimte geven aan de media om de bezwaren daarover kenbaar te maken en het publiek bewust te maken van de consequenties van zo’n idee voor het medialandschap op Bonaire en andere eilanden”, aldus Pin.

Conclusies

Pin onderzocht in de aanloop naar de Week van de Journalistiek een groot aantal media-topics die spelen op de eilanden. De grootste wens die in de media leeft, is de komst van een stimulatiefonds voor de journalistiek en meer workshops en trainingsmogelijkheden voor journalisten. Ook de komst van een vakbond voor journalisten staat op hun wensenlijstje.



Een publieke omroep wordt ook genoemd, maar in volgorde van belangrijkheid komt die wens pas op de twaalfde plaats – in een lijst van vijftien – en wordt slechts genoemd door één op de vier media-respondenten.



De uitkomsten van het onderzoek van PIN zijn live uitgezonden via Facebook en hier terug te vinden: https://www.facebook.com/VDB947FM/videos/526973751815543

Pin hoopt dat in overleg de zorgen die er leven bij de media-eigenaren kunnen worden weggenomen. Vanavond is dat gesprek.