KRALENDIJK – De overheid kijkt samen met de kitesurfindustrie op Bonaire naar een alternatieve locatie voor het huidige Atlantis Beach. Die voldoet niet, onder meer door de aanwezigheid van schildpaddennesten op het strand van Atlantis en door de verstoring van de aanvliegroute van Flamingo’s naar het reservaat dat achter Atlantis ligt.

Omdat er verschillende klachten zijn binnenkomen en vanwege de discussie die is ontstaan tussen de natuurorganisaties en de stakeholders op Atlantis heeft Gedeputeerde Hennyson Thielman gesproken met vertegenwoordigers van de kitesurfindustrie om gezamenlijk te zoeken naar de beste locatie voor de groeiende kitesurfmarkt die belangrijk is voor het eiland. Volgens Thielman wordt er nu onderzocht of er een beter en meer toekomstbestendig alternatief is waar faciliteiten gebouwd zouden kunnen worden, zoals toiletten en opbergruimte voor materialen.

“Ongeveer twintig jaar geleden is er besloten dat Atlantis de beste locatie was. Daar is toen onderzoek naar gedaan en er zijn afspraken gemaakt met de vissers, duikindustrie, natuurorganisaties en met Cargill, de exploitant van de zoutpannen.”

Problemen

Volgens Thielman zijn er drie problemen met de huidige locatie. Een groep vissers van de vissersvereniging Piscabon heeft verschillende malen klachten ingediend. Er is een boei geplaatst in het lichtblauwe water waar Kiters niet mogen komen, maar die regel wordt volgens de vissers niet altijd nageleefd. Daarnaast maken natuurorganisaties zich zorgen over de eerder genoemde schildpaddennesten en over de flamingo’s in het reservaat achter Atlantis.

Volgens Jarne Everts, eigenaar van een kiteschool op Atlantis is het voor de kiters nog niet duidelijk wat de achterliggende gedachte is waarom het nu anders moet. Wel heeft de Dienst Ruimte & Ontwikkeling twee alternatieve locaties genoemd. Eén van deze locaties is door een groep kiters dit weekend getest. Het gaat om een stuk tussen Angel City en Alice in Wonderland.

Voorlopig kunnen volgens Thielman de kitesurfliefhebbers gewoon gebruik blijven maken van de huidige locatie op Atlantis en bevinden de gesprekken zich in een onderzoekende fase waar wordt gezocht naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen.