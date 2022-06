Achter Warehouse Supermarket is groothandel Fresh Supplier Bonaire gelegen. De groothandel beschikt over diverse grote koel- en vriesruimtes waarin grote hoeveelheden voedingsmiddelen kunnen worden opgeslagen. Ook bevindt zich in het gebouw een eigen bakkerij en slagerij.

Groothandel

Fresh Supplier levert aan supermarkten, horeca en hotels. Met iedere klant wordt gekeken naar de specifieke behoeftes en naar de producten en de hoeveelheden die zij hiervan wensen te ontvangen. Door de behoefte van de klanten goed in kaart te brengen is Fresh Supplier in staat om hun eigen voorraad altijd op peil te houden. De klanten van Fresh Supplier krijgen daardoor geen verrassingen wanneer hun bestelling geleverd wordt. Het hechte team zet zich in voor service, kwaliteit en denkt mee met de klant.

Fresh Supplier Bonaire is onderdeel van de Van den Tweel Caribbean Group, supermarktketen op de A,B,C eilanden. Van Den Tweel Caribbean Group omvat Van Den Tweel Supermarket Bonaire en Curacao, Warehouse Supermarket Bonaire, Ling & Sons Foodmarket Aruba.

Innovatief

Manager Sander van Amstel is trots op waar het bedrijf nu staat. Na een voorzichtige start, vanwege het uitbreken van Covid19, begint de groothandel nu echt vorm te krijgen.

Sander is een echte kruideniersman in hart en nieren. In Nederland werkte hij al als manager van diverse supermarkten. In 2019 is hij als manager bij Warehouse Supermarket Bonaire begonnen. Inmiddels is hij de manager van Fresh Supplier Bonaire. Hij vertelt dat hij enorm veel zin heeft in deze nieuwe uitdaging om te werken met zakelijke klanten. Sander vertelt dat er nog steeds nieuwe producten en productgroepen bijkomen om zo goed mogelijk op de totaalbehoefte van zijn klanten in te spelen. Ook wordt door de Fresh Supplier uitgeweken naar nieuwe leveranciers van onder andere vers vlees en verse groenten en fruit.

Door te kijken naar opties die dichterbij Bonaire zijn wordt de geleverde kwaliteit aan de klant van de Fresh Supplier verbeterd. Fresh Supplier koopt nu een deel van de groenten en het fruit in, in de Dominicaanse Republiek. De tijd die de verse producten afleggen vanaf het land tot in het magazijn van de Fresh Supplier is zeker negen dagen korter dan wanneer de producten uit Amerika worden gehaald. Het verkorten van deze tijd heeft een groot effect op de kwaliteit en prijs van de producten.

Brood en Vlees

Voor vers vlees is een leverancier in de Verenigde Staten aangetrokken. Het vlees komt vers binnen en is niet ingevroren, maar echt vers. In de eigen slagerij wordt het vlees verder verwerkt. Voor klanten van de Fresh Supplier is het daardoor mogelijk om geheel op maat vlees te bestellen. Wil je bijvoorbeeld een steak van 200 gram of 400 gram, het kan allemaal.

In de bakkerij worden dagelijks verse broden gebakken voor alle klanten van de groothandel. Ook is het mogelijk om als klant je eigen brood op maat te bestellen. Wil je een bepaald soort pitten, andere granen, een afwijkend formaat? Alles kan besproken worden.

Contact en openingstijden

Sales Joyce van Bakkum

+599 7010909

[email protected]

Website



Open van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur