PHILIPSBURG- Tussen 14-16 juni, zal de 6e jaarlijkse CARIBAVIA Summit & Retreat plaatsvinden in het Simpson Bay Resort in St.Maarten. CARIBAVIA is geen zitten-en-luisteren conferentie, maar eerder een oplossings- en resultaatgericht evenement waar interactie met het publiek wordt aangemoedigd.

Het evenement is een internationaal en regionaal communicatieplatform voor alle belanghebbenden bij het onderwerp Airlift. Airlift is de gemeenschappelijke noemer voor de belangen van zowel de toerisme- als de luchtvaartindustrie. Het Caribisch gebied is de regio in de wereld die het meest afhankelijk is van toerisme, maar ook het meest afhankelijk is van luchtvervoer. CARIBAVIA is het juiste evenement voor deelnemers van beide economische segmenten om oplossingen te vinden en geïnspireerd te worden om nieuwe initiatieven te nemen.

Het programma omvat 21 sessies en 2 workshops. Onderwerpen variëren van ‘Ontwikkeling van regionaal luchtvervoer in het Caribisch gebied’ tot ‘Toerismebureaus en luchthavens dichter bij elkaar brengen’ en van ‘Hoe het Caribisch gebied wordt gepresenteerd in de media in het buitenland’ tot ‘Hoe particuliere luchtvaart kan bijdragen aan de duurzaamheid van Caribisch toerisme’ en van ‘Air Crew Self Defense’ tot ‘Treating Your Visitors Like VVIP’.

Deelnemers

Deelnemers uit Canada, Chili, Finland, Frankrijk, Italië, Servië, Zweden, het VK, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS nemen deel aan het evenement, en deelnemers uit de Caraïben uit Antigua, Bahama’s, Barbados, Curaçao, Dominica, Nevis, St. Eustatius, St.Maarten/St.Martin, St.Barth, St.Vincent, Trinidad & Tobago, Turks- en Caicoseilanden.

Op de vrijdag na de conferentie vindt op Grand Case airport in samenwerking met de organisatie Women in Aviation International een Girls in Aviation Day plaats, waaraan dertig jonge meisjes van beide kanten van het eiland zullen deelnemen. Hoewel de Girls in Aviation Day jaarlijks in 58 landen plaatsvindt, is het de eerste keer dat het in het Caribisch gebied wordt georganiseerd.