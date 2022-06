Nu de coronapandemie weer langzaam op zijn retour is, hebben veel landen besloten om hun inreisvoorschriften en regelgeving omtrent corona te versoepelen. Nadat heel de wereld ruim twee jaar lang op slot heeft gezeten ten gevolge van de coronapandemie, heeft men weer de behoefte om verre reizen te maken. Reizigers die dit van plan zijn, dienen wel rekening te houden met de visumvoorwaarden voor het betreffende land en de regelgeving omtrent COVID-19 die in het betreffende land gelden.

Verre reizen weer mogelijk

De coronapandemie heeft over heel de wereld de mogelijk om te reizen zeer beperkt. Maar nu COVID-19 over de hele wereld grotendeels is ingedampt, wil iedereen er natuurlijk weer op uit. Hoewel er nog veel mensen zijn die uit voorzichtigheid in eigen land blijven, zijn er toch velen die de reiskriebels weer voelen en letterlijk hun grenzen willen opzoeken door weer een verre reis te maken. Nu landen zoals Nieuw-Zeeland, Canada, Sri Lanka en Cambodja hun grenzen weer hebben geopend, en de wereld stukje bij beetje weer toegankelijker wordt, is reizen naar verre oorden weer mogelijk.

Reizen naar Canada weer mogelijk voor gevaccineerde reizigers

Het is vanaf 7 september 2021 weer mogelijk en veilig om naar Canada te reizen voor een vakantie, zakenreis of familie- of vriendenbezoek. Er zijn echter nog wel een aantal inreisbeperkingen betreffende het coronavirus. Zo mogen uitsluitend reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 het land bezoeken. Ook moet men voor vertrek een eTA Canada aanvragen. Een eTA Canada is een elektronische reistoestemming om het land binnen te komen en is vanaf het moment van toekenning 5 jaar geldig. U mag hiermee tot 6 maanden aaneengesloten in het land verblijven, waardoor u ruim de tijd heeft om door het ruige Canadese landschap te trekken.

Sri Lanka versoepelt inreisbeperkingen

Sri Lanka heeft zijn grenzen geopend en daardoor is het weer mogelijk om naar het land te reizen. Het land heeft de coronapandemie redelijk goed doorstaan, maar kreeg in de herfst van 2021 te maken met een coronagolf als gevolg van de delta-variant van het virus. Daardoor heeft de overheid van Sri Lanka snel ingegrepen en heeft daarbij de vaccinatiecampagne opgevoerd. Nu is het grootste deel van het land volledig ingeënt en blijven tot op heden de coronabesmettingen binnen de perken.

Voor internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn, vervalt de testplicht. Diegenen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst in het land een negatief testbewijs kunnen aantonen. Daarnaast moet u ook een verplichte coronaverzekering afsluiten die voor 30 dagen eventuele medische kosten dekt, mocht u corona oplopen. Daarnaast moet u voor vertrek een <a href=”<?php echo maakHtmlSafe($mainurl); ?>/amerika” title=”visum Sri Lanka aanvragen”>visum Sri Lanka aanvragen</a>. Dit is een elektronisch visum die u gemakkelijk online kunt aanvragen. Houdt er rekening mee dat in tegenstelling tot andere landen geldt bij Sri Lanka het visum pas op het moment van aankomst in het land. Vanaf het moment van aankomst is het visum Sri Lanka 30 dagen geldig, waarmee u voldoende tijd overhoudt om de schoonheid van dit tropische eiland te ontdekken.

Nieuw-Zeeland opent grenzen weer voor toeristen en zakenreizigers

Nieuw-Zeeland heeft zich in de coronacrisis goed staande weten te houden. Vanaf het begin van de pandemie heeft Nieuw-Zeeland een streng inreisverbod ingevoerd, ook voor reizigers die al een visum hadden. Wie dan wel een uitzondering kreeg, moest verplicht twee weken in quarantaine. De grenzen waren van 18 maart 2020 tot 1 mei 2022 gesloten, maar inmiddels zijn de quarantaineverplichtingen en het inreisverbod opgeheven en zijn toeristen en zakenreizigers weer welkom in Nieuw-Zeeland. Houdt er rekening mee dat er nog enkele coronaverplichtingen gelden. Zo moet u voor vertrek kunnen aantonen dat u volledig gevaccineerd bent en moet u een negatieve testuitslag kunnen overleggen.

Om de rijkdom aan ongerepte natuurgebieden en idyllische berglandschappen die Nieuw-Zeeland rijk is te ontdekken, zult u voorafgaand aan uw reis een visum Nieuw-Zeeland, een NZeTA, aan moeten vragen. Dit visum is vanaf het moment van toekenning twee jaar geldig, en in die twee jaar kunt u een onbeperkt aantal reizen naar Nieuw-Zeeland maken. Let er wel op dat elk afzonderlijk verblijf maximaal 3 aaneengesloten maanden mag duren.

Toeristen weer welkom in Cambodja

Vergeleken met andere landen in Azië verloopt de vaccinatiecampagne er bijzonder succesvol. Ruim 84% van de Cambodjaanse bevolking is volledig gevaccineerd, waarmee Cambodja een van de hoogste vaccinatiegraden heeft in heel Azië, en overtreft daarmee ook de meeste Europese landen. Hierdoor heeft de Cambodjaanse regering besloten om het land weer open te stellen aan toeristen. Volledig gevaccineerde reizigers hoeven bij aankomst geen testbewijs meer laten zien om het land binnen te komen. Reizigers die nog niet volledig zijn gevaccineerd, moeten bij aankomst nog wel 14 dagen in quarantaine. Houdt er rekening mee dat er in Cambodja nog wel enkele coronamaatregelen zijn waaraan u zich dient te houden.

Voordat u op reis gaat naar Cambodja moet u wel eerst het visum Cambodja aanvragen. Dit visum kunt u eenvoudig online aanvragen en daarvoor hoeft u dus niet meer naar de ambassade te gaan. Het visum Cambodja is 90 dagen geldig vanaf het moment van goedkeuring door de immigratiedienst en daarmee kunt u tot 30 dagen in Cambodja verblijven.

Begin op tijd met het plannen van uw reis

De wereld gaat langzaam maar zeker weer open, wat betekent dat langeafstandsreizen weer mogelijk zijn. Dit is ook te merken aan de snelstijgende vlucht- en vakantieprijzen voor het zomerseizoen. Zorg er daarom ook voor dat u op tijd uw vakantie boekt zodat u zo voordelig mogelijk van uw reis kunt genieten. Daarnaast is het ook verstandig om rekening te houden met de geldende coronavoorschriften en de visumvoorwaarden waaraan u moet voldoen voor het desbetreffende land.