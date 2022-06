Delta Academy maakt onderdeel uit van de NDF Holding op Bonaire en is in eerste instantie in het leven geroepen om het beroep beveiliger binnen Delta Security te ondersteunen met de juiste opleidingen. Inmiddels is de Delta Academy een begrip op Bonaire en worden buiten de beveiligersopleidingen trainingen gegeven op het gebied van EHBO, BHV, Taaltrainingen en Inburgeringscursussen.

Per 1 juli 2022 is er binnen het team plaats voor een zelfstandig werkende:

OPLEIDINGEN COORDINATOR M/V

Taken zijn o.a. :

Zelf lesgeven en meewerken binnen de Delta Academy;

Planning van cursussen in overleg met de directie, de cursusleiders en overige docenten; en (bij scholing in opdracht) ook in overleg met de opdrachtgever;

Inschrijving van cursisten in het cursusregistratiesysteem, verzending van bevestigingen van inschrijving en het maken van presentielijsten;

Op aanwijzing van directie, cursusleiders en/of docenten samenstellen van cursusmappen, maken van hand-outs, verzorgen van cursusliteratuur, en levering daarvan aan cursisten;

Het verschaffen van alle relevante informatie aan de docenten inzake de cursus waarbij zij betrokken zijn, zoals programma, locatie, literatuur, overzicht van deelnemers e.d.;

Samenstelling van evaluatieformulieren, verwerking van ingevulde formulieren tot handzame overzichten en het ter beschikking stellen hiervan aan de directeur en (op aanwijzing van de directeur) aan de docenten en opdrachtgevers;

Zelfstandig beantwoorden van vragen van (potentiële) cursisten en (potentiële) opdrachtgevers, zo nodig in overleg met de directeur of cursusleiders, en doorverwijzing van complexere vragen naar directie of cursusleiders;

Het leveren van een bijdrage aan de permanente verbetering van het administratieve proces door het doen van voorstellen aan de directie en het waar mogelijk zelfstandig doorvoeren van verbeteringen.

Functie-eisen

HBO-denk- en werkniveau;

Bij voorkeur ervaring met cursusorganisatie en -administratie;

Communicatief sterk, zowel verbaal (telefonisch) als schriftelijk;

Goede beheersing van de Nederlandse, Engels taal. Papiamentu en Spaans zijn een pre;

Verantwoordelijkheidsgevoel;

Zeer nauwkeurig;

Klantgericht en dienstverlenend;

Kennis van Word, Excel, Outlook en Powerpoint (Microsoft Office);

Zelfstandigheid.

Wat bieden wij?

Afwisselend werk binnen een organisatie waar een groot beroep wordt gedaan op eigen initiatief en zelfstandigheid

Een marktconform salaris

Goede teamspirit

Sportabonnement

Meebetaling kinderopvang

Bonus bij een vast contract

Wanneer de geschikte kandidaat uit Nederland komt kan deze rekenen op reiskosten vergoeding van Nederland naar Bonaire en hulp bij het zoeken naar huisvesting.

Bent u geinteresseerd? Stuur dan uw cv naar [email protected] met de functie in het onderwerp.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.