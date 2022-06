Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Als Activiteitenbegeleider stel je in samenwerking met je collega activiteitenbegeleiders en in overleg met de verpleging activiteitenprogramma’s op afgestemd op de behoeften van de cliënten en passend binnen het zorgplan. Je verdeelt in overleg met je team de cliënten in groepen op basis van hun geestelijke en fysieke capaciteiten en je bereidt de activiteiten voor. Ter voorbereiding zorg je voor het verzamelen van de benodigde materialen, het regelen van de inzet van vrijwilligers en het regelen van locaties en vervoer. Daarnaast leg je contact met zowel nieuwe als bestaande sponsors en bedrijven over kortingen of het schenken van benodigde materialen en middelen voor de activiteit/ evenement. Naast het planmatige deel van de functie voer je ook lichte ADL werkzaamheden uit en zorg je ervoor dat de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden schoon en op orde zijn.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde SPW of Activiteitenbegeleiding diploma op MBO-4 niveau;

Je hebt enkele jaren werkervaring in het vak;

Je bent creatief en toont initiatief;

Je beheerst de talen Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans;

Integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel vanwege de inzage van cliëntgegevens;

Doorzettingsvermogen bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in planningen en/ of processen;

Je hebt doorzettingsvermogen en denkt oplossingsgerich;

Je bent betrouwbaar, geduldig en je hebt een goed inlevingsvermogen.

Dit bieden we je

De functie van Activiteitenbegeleider is ingedeeld in Functiegroep 35 met een salaris van minimaal $ 2.150,- en maximaal $ 2.899,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Meer Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kelly van de Wetering via Email: [email protected].

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s naar bovenstaand adres te sturen.

