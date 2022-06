KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) is enthousiast over de mogelijkheden voor het zogenaamde wellness toerisme. De organisatie heeft onlangs Caribbean Yoga Revival verwelkomd, een groep bezoekers die Bonaire heeft uitgekozen om hier van ons eiland te genieten en datgene wat ze beoefenen verder uit te diepen door middel van workshops en meditaties.

Het programma was gericht op zelfzorg, met daarbij inbegrepen massages en elke avond lokale en live klaargemaakte culinaire ervaringen. De groep was in totaal 9 dagen op ons eiland met mensen uit Colorado, Verenigde Staten. Het doel van Caribbean Yoga Revival is om de bezoekers aan zoveel mogelijk lokale bewoners te koppelen om hen op die manier een ​​authentieke ervaring aan te bieden tijdens hun verblijf.

De bedoeling van Caribbean Yoga Revival is ook om op verantwoorde en duurzame wijze naar ons eiland te reizen en ervoor te zorgen dat dit de lokale economie ten goede komt.

Herpositioneren

Een van de doelstellingen binnen het Tourism Recovery Plan is om het eiland te herpositioneren en nieuwe toeristische niches aan te trekken, zoals wellness-toerisme. TCB steunt dit initiatief en hoopt in de toekomst meer wellness groepen op het eiland te verwelkomen.