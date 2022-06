KRALENDIJK – Kolegio San Luis Bertran is als eerste school op Bonaire met alle leerlingen lid geworden van de Openbare Bibliotheek. Met dit lidmaatschap hebben alle leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 van de school in Rincon een bibliotheekpasje ontvangen.

De openbare bibliotheek kijkt ernaar uit om ook andere geïnteresseerde scholen als leden te verwelkomen om het lezen van boeken beter binnen het bereik van kinderen te brengen. Op deze manier zet de openbare bibliotheek zich in om de leescultuur onder kinderen te bevorderen op Bonaire.

Medewerker van de Openbare Bibliotheek Bonaire Dorothy Cicilia heeft de lidmaatschapskaarten officieel overhandigd aan directeur mevrouw Koeks en taal coördinator juf Charlotte van Kolegio San Luis Bertran in Rincon. Hiermee is een mijlpaal geslagen; voor het eerst in de geschiedenis van de openbare bibliotheek op het eiland is een gehele school officieel lid geworden.

De openbare bibliotheek hoopt door deze mijlpaal leerlingen onder de 18 jaar te voorzien van een gratis lidmaatschap of samen met scholen voorleesactiviteiten te organiseren. Het bevorderen van het lezen van boeken onder kinderen staat voor de openbare bibliotheek centraal in deze benadering.

Groei

Met deze samenwerking groeit het ledenbestand van de Openbare Bibliotheek Bonaire in een rap tempo. Zo meldde de openbare bibliotheek afgelopen maand haar 3.800ste lid te hebben verwelkomt en zijn daar nu al meer dan 1.000 leden bij gekomen. Geïnteresseerden zijn welkom om deel uit te maken van deze groei en ook lid te worden.

Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Met een lidmaatschap kunnen bijvoorbeeld 4 boeken worden geleend voor een periode van 3 weken en is ook een digitale bibliotheek met e-books en luisterboeken beschikbaar. Voor meer informatie kan worden gebeld met 715 5344 of kan de bibliotheek worden bezocht aan Kaya Gramèl z/n.