Van maandag 13 t/m vrijdag 17 juni 2022 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de tweede keer de Week van het Caribisch Onderzoek.

Geïnteresseerden in Caribische wetenschappen kunnen zich aanmelden voor vijf dagdelen vol interessante lezingen, paneldiscussies, cultureel entertainment en netwerkmomenten. Het programma vindt geheel online plaats, vanaf 08.00 uur in de ochtend op de Cariben en (gezien het tijdsverschil) vanaf 14.00 uur in de middag in Nederland.

Onderwerpen

Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod zoals veerkrachtige samenlevingen, natuurbescherming, antropologie, klimaat, identiteit, gezondheidszorg en dekolonisatie.

Meer informatie over het programma en registratie: https://www.nwo.nl/dcrw. Deelname is vrij toegankelijk en gratis. De voertaal is Engels.