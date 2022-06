KRALENDIJK – De stichting Lezen en Schrijven Bonaire heeft het afgelopen schooljaar aan meer dan 120 volwassenen taallessen mogen geven. Deze gratis taallessen werden georganiseerd met geld uit Den Haag van het Tel mee met Taal programma.

Twee keer in de week in de avond kwamen de volwassen naar de klas om te oefenen met de Nederlandse taal. De leerkrachten waren gespecialiseerd in Nederlandse taal les voor mensen uit een ander taalgebied. Hierdoor waren ze in staat de juiste lesvormen aan te bieden met veel praktische thema’s uit de dagelijkse praktijk.

Na acht weken en 16 lessen kregen de doorzetters een certificaat. De laatste groep cursisten heeft vrijdag 27 mei hun certificaat uit handen van de leerkracht ontvangen.

Opvallend was de deelname van veel leerlingen uit Latijns-Amerika, die met veel motivatie en inzet de trainingen hebben gevolgd.

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire hoopt volgend jaar opnieuw middelen te hebben om nieuwe cursisten te kunnen ontvangen.