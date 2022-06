KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft eerder deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met Fundashon Formashon pa Mañan (FORMA).

De TCB zegt dat een van de belangrijkste doelstellingen uit het toeristisch herstelplan de sterkere integratie van de gemeenschap is bij het toerisme. TCB wil, samen met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) graag zien dat de toeristische ontwikkeling ten goede komt aan een breder segment van de bevolking. Hierin speelt opleiding een belangrijke rol.

FORMA verzorgt al enkele jaren de cursus ‘Bonaire in Depth and Guiding Skills’. Door het behalen van dit certificaat toont de cursist over de nodige kennis beschikken om op een verantwoorde manier toeristen en andere geïnteresseerden over Bonaire te begeleiden. Het doel van TCB is om gekwalificeerde reisleiders te hebben om de kwaliteit van het toeristisch product en de beleving te waarborgen. Beide organisaties zien het voordeel in een Samenwerkingsovereenkomst met als doel bezoekers van Bonaire een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst wordt ook beschouwd als de basis voor toekomstige samenwerking op het gebied van onderwijs- en gemeenschapsprojecten. FORMA en TCB zullen in de toekomst een verscheidenheid aan activiteiten blijven onderzoeken en realiseren voor het geven van trainingen en cursussen aan degenen die in de toeristische sector werken om de doelen te realiseren die zijn uiteengezet in het Strategisch Masterplan Toerisme (SMTP) en het Toerisme Herstelplan (TRP).