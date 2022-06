KRALENDIJK- De bekende zangeres Izaline Calister komt samen met Toetsenist Thijs Borsten naar Curaçao, Aruba, Bonaire met hun Theatervoorstelling ‘Eiland van mijn vader’. De voorstelling zal plaatsvinden op donderdag 9 juni op in het Plaza Resort op Bonaire van half 6 in de middag tot 8 uur in de avond.

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door sponsoren Plaza Resort, XL Rent-a-car en FDXC Communications.

Door middel van liedjes, beelden en bijzondere verhalen van Izaline’s vader straalt de magie van Curaçao door tot in de zaal. Hoewel de vader van Calister inmiddels overleden is, blijven zijn anekdotes door middel van dit theaterstuk leven. Izaline’s eigen muziek, maar ook liedjes van onder meer de bekende Curaçaose componist Rudi Plaate en traditionele Tumba-muzikanten komen voorbij.

Talen

De theatervoorstelling ‘Eiland van mijn vader’ is Nederlands gesproken met liedjes gezongen in het Papiaments. Kaartjes 30USD op Bonaire te koop bij Bottles en Del Mar Bonaire. Er is een beperkte hoeveelheid tickets beschikbaar dus belangstellenden wordt aangeraden er snel bij te zijn.