KRALENDIJK – Twintig windsurfers van Bonaire hebben van 25 t/m 30 mei deelgenomen aan de Hi-Winds op Aruba. Er werden gouden, zilveren en bronzen medailles in diverse categorieën gewonnen.

Voor veel van de jongere windsurfers was het hun allereerste deelname aan een internationale competitie.

Trainster Monique Meijer is blij met de prestaties van de Bonairiaanse jeugd. “Ze zijn naar Aruba vertrokken om ervaring op te doen in een groot internationaal windsurf-toernooi en zijn teruggekomen met veel bekers en medailles. De ervaringen die ze hebben opgedaan en het maken van nieuwe vrienden is enorm.” Aldus Meijer.

Sponsoring

Het team van Bonaire is erg dankbaar voor de bijdragen van diverse sponsoren, zoals Aquaspeed Bonaire Windsurfers, Payforuse.nl, Qvillas, Jibe City en Swakiko.

Daarnaast ook grote dank aan alle ouders, op het strand op Aruba en de thuisblijvers, die onze kinderen en jeugd hebben aangemoedigd.