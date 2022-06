You can find the text in ENGLISH below

Een vrolijk Bar/ Restaurant met een gevarieerde kaart van lokale gerechten tot Indonesische invloeden en heerlijk verse pizza. Of gewoon een koud biertje of cocktail met uitzicht op zee en salsa op de achtergrond.

Wij zijn op zoek naar (M/V):

Bediening medewerkers

Pizza kok, ervaring is fijn, maar we kunnen je ook alle kneepjes van het vak leren

We verzorgen interne trainingen en betalen een goed salaris. Hopelijk kom jij snel ons leuke team versterken! Part-time of Full-time. Interesse? Graag een What’s app sturen naar 780 4635. Of kom overdag gezellig langs en vraag naar Jenny.

A cheerful Bar/Restaurant with a varied menu from local dishes to Indonesian influences and delicious fresh pizzas. Or just a cold beer or cocktail with sea view and salsa in the background.

We are looking for (M/F):

Waiters / waitresses

Pizza chef, experience is nice, but we can also teach you all the tricks of the trade

We provide internal training and pay a good salary. We hope you will join our fun team soon! Part time or Full time. Interested? Please send a What’s app to 780 4635. Or come by during the day and ask for Jenny.

