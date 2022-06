Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. Wat is een bevolking zonder haar eigen cultuur? Daarom heeft de directie S&Z de onderafdeling Sekshon di Kultura, Arte i Literatura (SKAL). Deze onderafdeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van de Bonairiaanse cultuur in de breedste zin des woords, zoals het bevorderen van de moedertaal van Bonaire, Papiamentu, tot andere culturele aspecten die samen onze Bonairiaanse cultuur vormen.

Wat ga je doen?

Als Medewerker Culturele Ontwikkeling heb je de belangrijke taak om alles wat te maken heeft met cultuur die binnen het werkgebied van SKAL valt te bevorderen en stimuleren. Denk hierbij aan het bevorderen en stimuleren van kunsten, kunstbeoefening, culturele en folkloristische programma’s en tentoonstellingen. Aan de hand van vastgestelde werkwijze, richtlijnen en procedures wordt de kwaliteit van de bovengenoemde culturele gebieden beoordeeld. De onderafdeling SKAL heeft de ambitie om de activiteiten die worden georganiseerd naar een hoger niveau te tillen. Op aanwijzing van je leidinggevende kun je deelnemen aan projecten die bij zullen dragen aan de ambitie van SKAL en ook aan projecten die de culturele ontwikkelingen van Bonaire tot doel hebben. Ook voer je de administratieve taken uit, zoals het bijhouden van de budgetten, de voortgang en kwaliteit van projecten en cultuuruitoefening in algemene zin. Hiertoe maak je voor je leidinggevende periodieke rapportages.

Tevens heb je als taak om uitvoering te geven aan het cultuur- en museabeleid. Zo houd je toezicht op de juistheid van de ontwikkelde procedures, richtlijnen e.d. op het gebied van cultuur en musea. Bonaire groeit, cultuur is altijd in beweging, het is de taak van de overheid om kaders te scheppen waarbinnen burgers en instellingen hun Bonairiaanse cultuur levend kunnen houden maar ook verder vorm kunnen geven. Ook ter uitvoering van deze taak kun je worden gevraagd om deel te nemen aan projecten.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $1.412,- (aanloopschaal 4) en maximaal $2.254,- (functieschaal 6).

Wat zijn de eisen

Je bent in het bezit van minimaal een mbo 3 diploma richting Culturele Vorming en beschikt minimaal over 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent bekend met de Bonairiaanse cultuur en deze ligt nauw aan je hart. Je bent communicatief vaardig in het Papiaments en in het Nederlands. Je hebt algemene theoretische, praktische en kennis van cultuur en musea. Tevens heb je kennis van ontwikkelingen op het gebied van cultuuruiting; van relevante wet- en regelgeving; beleidsterreinen en de maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast ben je vaardig in het tot uitvoering brengen van beleid, procedures en richtlijnen en begeleiden van kleinschalige projecten. Tot slot ben je klant- en marktgericht, betrouwbaar een teamspeler, beschik je over politiek- en organisatiesensitiviteit en heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een culturele opdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 19 juni 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i. Timoteo Silberie (+599 715 5311) of mw. Juresca Pourier (+599 715 5330 ext. 2121). De sollicitatiegesprekken zullen in week 26 (27 juni – 1 juli 2022) plaatsvinden.

