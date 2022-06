Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. Wat is een bevolking zonder haar eigen cultuur? Daarom heeft de directie S&Z de onderafdelingen Sekshon di Kultura, Arte i Literatura (SKAL). Deze onderafdeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van de Bonairiaanse cultuur in de breedste zin des woords.

Wat ga je doen?

Als Hoofdmedewerker Cultuur draag jij zorg voor de voorbereiding, advisering en ondersteuning van de activiteiten die door SKAL worden uitgevoerd. Tevens ben je betrokken bij het adviseren, voorbereiden, controleren en evalueren van de zorgcontracten die onder SKAL vallen. Tijdens de subsidiecyclus beoordeel jij, voor wat betreft, het financieel deel of de instellingen hun zorgcontract nakomen.

Daarnaast heb je secretariële en administratieve taken. Zo ben je verantwoordelijk voor de algemene externe correspondentie en communicatie van de onderafdeling SKAL. Hierbij is het belangrijk dat burgers en instellingen binnen de gestelde reactietermijn een bericht ontvangen. Daarnaast zorg je ook dat de correspondentie op de juiste wijze wordt gearchiveerd. Tevens ondersteun je de secretariële administratie bij administratieve werkzaamheden. Je hebt een actieve rol bij het voorbereiden van, het beoordelen, bijhouden van mutaties en het bewaken van de begrotingen en budgetten. Je adviseert hierin je directe leidinggevende en vertegenwoordigt de onderafdeling bij begrotingsbesprekingen.

Tot slot, behoren ook beleidsondersteunende taken tot je werkzaamheden. Denk aan verzamelen, interpreteren en bewerken van informatie ten behoeve van beleidsstukken. Je geeft hierbij adviezen en aanbevelingen. In overleg met de beleidsadviseur bereidt je managementinformatie voor.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $2.065,- (aanloopschaal 7) en maximaal $3.608,- (functieschaal 9).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Culturele Vormgeving. Je hebt minimaal 4 jaren werkervaring in een soortgelijke functie. De Bonairiaanse cultuur ligt nauw aan je hart. Je hebt algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van financiële administratie en secretariaat. Voorts heb je algemene theoretische en praktische kennis van de relevante beleidsterreinen en inzicht in de maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast heb je ook inzicht in relevante wet- en regelgeving.

Je bent communicatief vaardig zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Vaardig in het uitbrengen van adviezen en het tot uitvoer brengen van procedures en richtlijnen. Ook heb je kennis van projectmanagement en bent vaardig in het begeleiden van kleinschalige (deel)projecten. Verder ben je resultaat-, klant- en marktgericht, betrouwbaar en je beschikt over politiek- en organisatiesensitiviteit en hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Tot slot, kun je goed plannen en tot een oordeel komen.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een (culturele) opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 19 juni 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i. Timoteo Silberie (+599 715 5311) of mw. Juresca Pourier (+599 715 5330 ext. 2121). De sollicitatiegesprekken zullen in week 26 (27 juni – 1 juli 2022) plaatsvinden.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.