Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O) heeft de andere directies als klant en biedt hen de nodige expertise en ondersteuning, zodat zij goed kunnen functioneren. De onderafdeling Financiële Administratie is o.a. verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van de financiële administratie. De afdeling Financiën is op zoek naar gedreven, integere, klantgerichte en resultaatgerichte teamspelers om het team te komen versterken.

Wat ga je doen?

De afdeling Financiën is op zoek naar een Financieel Medewerker A die boekhoudkundige en financieel administratieve taken zal verrichten. Je zal registratieve taken uitvoeren ten behoeve van de debiteuren- en crediteurenadministratie. De ingekomen facturen, controleer, scan en codeer je t.b.v. de verwerking in de boekhouding en distributie naar budgethouders. In Key2Financiën boek je verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in. Je ondersteunt bij het uitvoering geven aan het heffen van lokale belastingen. Je houdt kas-, bankafrekeningen bij, controleert de gegevens op juistheid, volledigheid en verwerkt de gegevens in de boekhouding. Daarnaast signaleer je afwijkingen en omissies in (sub-)administraties en doet voostellen voor correcties. Verder verleen je assistentie bij werkzaamheden t.b.v. de begrotingssamenstelling, periodieke rapportages, managementinformatie en de jaarrekening

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $1.412,- (aanloopschaal 4) en maximaal $2.582,- (functieschaal 6).

Wat zijn de eisen

Je bent in het bezit van een MBO niveau 3 diploma in de richting van Financiële administratie en beschikt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 13 juni 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Onderafdelingshoofd Financiën Nadeisha Sint Jago (+599 715 5326) of de Beleidsadviseur P&O, Alexander Hammer (+599 715 5330 ext. 2114).

