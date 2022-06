KRALENDIJK- The Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft besloten in zee te gaan met het op Curaçao gevestigde IBIS Management Associates (IBIS) voor de ontwikkeling van het systeem dat moet gaan zorgen voor de inning van de zogenaamde toeristenbelasting.

TCB stelt dat zij in september 2021 een Request voor Proposal heeft gedaan bij verschillende bedrijven, waarop de organisatie ook diverse offertes ontving. Volgens TCB heeft zij een interne commissie van verschillende professionele vertegenwoordigers geïnstalleerd om de beste partner voor het werk te selecteren, op basis van een lijst met vooraf gestelde criteria. De ontvangen offertes zijn onder meer beoordeeld op grond van aanwezige kennis, plan van aanpak, strategie en methodologie en relevante ervaring, kwaliteit van het aan het project toegewezen professionele personeel en het budget.

TCB zeg dat IBIS meer dan 40 financiële instellingen en bedrijven in het Caribisch gebied en Midden- en Zuid-Amerika bedient. “De inzet van IBIS voor dit belangrijke project voor Bonaire is voornamelijk gebaseerd op de vereisten en complexiteit van dit nieuwe toeristenbelastingplatform en ook op de eerdere ervaringen die IBIS Management heeft met het leveren van veilige overheids- en reisportalen. IBIS is ook gespecialiseerd in winstgevende efficiëntie, directe betalingsverwerking, digitaal bankieren en online beveiliging”, aldus de TCB in een persverklaring.

Kritiek

De terughoudendheid van de TCB en daarmee gedeputeerde van Toerisme Hennyson Thielman als het gaat om het geven van openheid over het proces en de gekozen kandidaat heeft al geleid tot aanzienlijke kritiek binnen de eilandsraad en daarbuiten.

Zo dreigt de Stichting Waddencard met een rechtszaak tegen de TCB, omdat deze in het proces informatie van de Stichting gebruikt zou hebben voor de voorbereidingen voor de nieuwe belasting, terwijl zij uiteindelijk met een ander in zee ging. Bonaire.nu begrijpt dat er nog meer partijen zijn die ontevreden zijn over de manier waarop het project door TCB is behandeld.